Temor entre los expertos: el colapso del Atlántico podría adelantarse y no son buenas noticias

El colapso del Atlántico podría adelantarse y no son buenas, los expertos saben muy bien el futuro que nos está esperando. Estamos viviendo un futuro que parece que se vuelve cada vez más y más negro, consiguiendo que la oscuridad forme parte de un destino que parece fatal. La ciencia nos advierte de los principales riesgos a los que nos enfrentamos y contra los que tenemos que luchar, sin duda alguna, este será uno de ellos para el que debemos estar preparados de una forma o de otra.

Los expertos son los que nos dictaminan lo que nos está esperando. Analizando todo lo que nos rodea e intentando darlo todo de una manera o de otra. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en ese destino que la humanidad tendrá que ver llegar, sin duda alguna, una situación que nos rodeará y que podrá acabar siendo la que nos afecte de lleno. Toma nota de lo que puede pasar con el Atlántico al borde del colapso, por lo que, habrá llegado el momento de conocer un poco más ese elemento que genera temor entre los expertos.

Temor entre los expertos

Un grupo de expertos ha lanzado una dura advertencia a través de una carta que ha dado la vuelta al mundo y no es casualidad. Estamos ante un elemento que puede acabar siendo la antesala de un problema que ha ido en aumento y que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. De una manera o de otra, tenemos por delante algunos datos que quizás debemos empezar a visualizar.

Este colapso que puede acabar siendo terrible, empezaría a gestarse con un elemento que debemos conocer y desde el canal de El tiempo se nos presenta: «La AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, por sus siglas en inglés) es un sistema de corrientes marinas, tanto profundas como superficiales. Se encarga de distribuir oxígeno, nutrientes y calor por los océanos. En el caso del Atlántico norte, transporta calor hacia el polo. Su funcionamiento es el siguiente: Las aguas más cálidas se desplazan hacia el norte y al enfriarse por evaporación e intercambio de calor, incrementa su densidad al concentrar más sales. Esto hace que dicha corriente se hunda, convirtiéndose una corriente profunda que transporta agua fría hacia el sur por el Atlántico occidental. Así pues, la corriente es uno de los factores claves que determinan el clima en Europa. Su existencia, transportando aguas cálidas hacia el norte, favorece un clima más templado y húmedo en la mayor parte de Europa».

Así es cómo se produciría el colapse del Atlántico

Este proceso se podría adelantar causando una serie de problemas que debemos conocer y que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de pensar en un destino que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en estos próximos años.

Siguiendo con la misma explicación de los expertos de El Tiempo: «La mayor parte de la comunidad científica habla de que a medida que se incrementa el calentamiento global, la probabilidad de que la AMOC se debilite es mayor y en algún momento llegue a colapsar. En el estudio más reciente, los investigadores apuntaban a que había un 90% de probabilidad de que la AMOC colapsara de aquí a 2100. El motivo de este posible colapso se encontraría en el incremento de la aportación de aguas dulces (del hielo derretido) en latitudes septentrionales del Atlántico. Si la AMOC colapsara, las consecuencias no serían inmediatas ni generalizadas. Su mayor efecto se focalizaría, probablemente, sobre Europa. Aquí, de acuerdo a las simulaciones, las temperaturas medias descenderían mucho, a la vez que las precipitaciones se reducirían».

Las consecuencias de este fenómeno podrían traer tres de sí una glaciación en Europa en 2030, una fecha que tenemos mucho más cerca de lo que parece: «El investigador alemán que en los últimos días ha traído de nuevo al foco este tema, ha expuesto en un grupo de trabajo de expertos, que entre el 35 y el 45% de los modelos de alta calidad que científicos y meteorólogos utilizan para pronosticar el comportamiento del clima, dicen que la AMOC podría colapsar en la década de 2030».

Pero cuidado, antes de pensar en lo que llegará de forma apocalíptica, debemos tener en cuenta que no será algo que se produzca de forma rápida: «Se producirían descensos en las temperaturas a lo largo de un siglo, no de un día para otro. Además, no está claro cómo sería este colapso en el escenario actual de subida de temperaturas a nivel global, ni si afectaría a otras zonas de la tierra, sobre todo afectaría al norte de Europa».