Las sorprendentes imágenes de la misión lunar de Japón

Japón se apunta a la carrera espacial y lo hace de la mano de una misión lunar que le ha servido para hacerse un hueco significativo. El interés por llegar de nuevo a este satélite ha ido en aumento con el paso del tiempo, desde aquellos años 60 y 70 cuando llegaron las primeras misiones y hasta los primeros hombres, hasta ahora, han pasado más de 50 años.

Este 2024 será el año de una nueva misión tripulada a la Luna, si todo sigue tal como se ha marcado en el calendario. Estados Unidos ha dado un paso importante para volver a ganar una carrera, que, de momento, está perdiendo contra otras potencias que hasta la fecha quizás no conocíamos.

The Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2 / SORA-Q) has successfully taken an image of the #SLIM spacecraft on the Moon. LEV-2 is the world’s first robot to conduct fully autonomous exploration on the lunar surface. https://t.co/NOboD0ZJIr pic.twitter.com/mfuuceu2WA

— JAXA Institute of Space and Astronautical Science (@ISAS_JAXA_EN) January 25, 2024