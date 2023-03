¿Sabías que la natación es buena para el cerebro?

¿Sabías que la natación es mucho más que una actividad física divertida? Estudios recientes han demostrado que la natación también es una excelente forma de mejorar la salud del cerebro. Una investigación reciente publicada en el Journal of Science and Medicine in Sport descubrió que la natación es beneficiosa para la función cognitiva. Los investigadores realizaron pruebas cognitivas a un grupo de niños antes y después de un programa de natación de seis meses. Los resultados mostraron que los niños que nadaron mostraron mejoras significativas en la memoria, el lenguaje, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas.

Mejora en la toma de decisiones

Además, un estudio publicado en el Journal of Aging and Health descubrió que la natación mejora la función ejecutiva, la capacidad de tomar decisiones rápidas y planificar, en personas mayores. La razón es que se trata de una actividad aeróbica de bajo impacto, por lo que es una excelente forma de ejercitarse sin sobrecargar sus articulaciones.

Potencia la memoria

Otro estudio publicado en el Journal of Sports Medicine and Physical Fitness descubrió que la natación mejora la memoria, la atención, el lenguaje y el aprendizaje. Los investigadores descubrieron que los participantes que nadaron durante 40 minutos, tres veces a la semana durante un mes, mostraron mejoras significativas en sus habilidades cognitivas.

Por último, un estudio publicado en el Journal of Neurological Sciences llegó a la conclusión de que la natación mejora la función cognitiva en personas con enfermedad de Alzheimer. Los investigadores descubrieron que los participantes que nadaron durante dos meses mostraron mejoras significativas en su memoria, lenguaje y capacidad de resolver problemas.

Si quieres perder o mantener tu peso, practica natación

Si quieres perder o mantener tu peso, practica natación. La natación es un ejercicio completo que afecta todos los grupos musculares del cuerpo. Realmente se queman muchas calorías y se fortalecen los músculos. Esto hace que la natación sea una excelente forma de quemar grasa y mantener el peso.

Además, la natación ofrece muchos otros beneficios para la salud. Una ventaja importante es que se trata de una forma de ejercicio muy segura. No hay impacto en las articulaciones, por lo que es una actividad física apta para todos los grupos de edad. También se puede realizar en todas las condiciones climáticas, por lo que es una excelente forma de realizar ejercicio sin importar el tiempo.

Diversión y relajación

Por otra parte, la natación es un deporte divertido y relajante. No sólo se queman calorías, sino que también se puede disfrutar del agua y pasar un buen rato. Esto significa que se puede practicar la natación de forma regular para que sea una parte importante de tu estilo de vida saludable.

Por último, la natación es una forma barata y accesible de hacer ejercicio. No se necesitan equipos costosos ni acceso a un gimnasio. Puedes utilizar una piscina pública o una piscina privada para realizar la natación. Por todo ello, cualquiera puede practicar natación para perder o mantener su peso.