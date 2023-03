Riesgos y peligros de las bacterias al contacto con el agua

Las bacterias son microorganismos invisibles a simple vista, pero que afectan la calidad del agua. Estas bacterias pueden provocar problemas de salud en los humanos y animales si se ingieren. La situación es más común de lo que se piensa, y es necesario conocer los riesgos y peligros que conlleva el contacto con el agua contaminada.

Agua contaminada para beber

En primer lugar, hay que destacar que el agua, tanto potable como el agua que hay en el mar, los ríos y los lagos, puede estar contaminada con bacterias. Estas bacterias se encuentran en el suelo, en el aire, en nuestra piel, en los alimentos y en el agua. Algunas de ellas son inofensivas, pero otras pueden ser patógenas y provocar enfermedades o infecciones en los humanos y animales. Por ejemplo, el agua contaminada puede causar diarrea, enfermedades del estómago, infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias, infecciones del oído, infecciones cutáneas y enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria. Por esta razón, es importante tomar las precauciones adecuadas para evitar el contacto con el agua contaminada.

Precauciones sobre el agua contaminada

Algunas de las precauciones más recomendadas son: no ingerir agua de lugares en los que no se conoce su calidad, no beber agua de un lugar con presencia de animales, no usar el agua contaminada para cocinar o lavar alimentos, no bañarse en aguas contaminadas, no entrar en contacto con el agua contaminada a través de heridas o lesiones abiertas, no beber agua de un lugar en el que los desagües no estén correctamente conectados, no nadar en aguas contaminadas y no comer alimentos que hayan estado expuestos al agua contaminada.

Es importante recordar que hay algunas bacterias que pueden sobrevivir durante mucho tiempo en el agua, incluso si se trata de agua potable. Por lo tanto, es importante usar filtros de agua y someter el agua a pruebas periódicas para asegurarse de su calidad.

Tipos de enfermedades y riesgos

Uno de los riesgos más significativos del contacto con el agua contaminada con bacterias es la posibilidad de contraer enfermedades infecciosas. Una variedad de bacterias patógenas viven en el agua, incluyendo la salmonela, el virus del Nilo Occidental, la fiebre tifoidea y la leptospirosis. Estas bacterias pueden provocar enfermedades graves, como la diarrea, la deshidratación y la hepatitis. El riesgo de enfermedades infecciosas puede aumentar considerablemente si las personas no se lavan las manos después de haber entrado en contacto con el agua contaminada.

Infección en heridas

Otro riesgo del contacto con el agua contaminada con bacterias es la infección de heridas. Las heridas abiertas pueden ser una vía de entrada para estos patógenos. Esto puede conducir a una infección grave, como la sepsis, que puede ser potencialmente mortal. Por lo tanto, es importante que las personas cubran sus heridas con un vendaje adecuado cuando entren en contacto con el agua contaminada.

El medio ambiente

Además de los riesgos para la salud, el contacto con el agua contaminada por bacterias también puede provocar daños al medio ambiente. Las bacterias pueden dañar los ecosistemas acuáticos al desequilibrar los niveles de oxígeno. Esto puede desencadenar una serie de problemas, como la muerte de la vida acuática y el bloqueo de los nutrientes esenciales. La mejor forma de reducir los riesgos y peligros asociados con el contacto con el agua contaminada con bacterias es evitar entrar en contacto con ella.