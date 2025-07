¿Qué es el renting de cobots en la empresa?

La inversión en la automatización de los procesos productivos u operativos de una industria o empresa es una estrategia fundamental para mejorar la rentabilidad.

A través de sistemas de automatismos, se optimiza la precisión en tareas repetitivas y se evitan los errores humanos. Además, se reducen los costos, ya que las materias primas se aprovechan al máximo, hay menos desperdicios y se aumenta la velocidad de producción.

Por otra parte, en tiempos en los que la mano de obra es escasa, los sistemas automáticos son una opción que permite que la producción avance.

Sin embargo, los costos iniciales para automatizar una empresa suelen ser un obstáculo para muchas empresas que luchan por mantenerse competitivas.

El renting de cobots: una opción que se abre camino en España y en el mundo

El concepto de “cobot” ha enraizado con fuerza en el ambiente industrial. Los cobots son robots colaborativos, diseñados para trabajar conjuntamente con las personas en espacios compartidos.

Se diferencian de los robots tradicionales en que, mientras estos operan en espacios aislados, generalmente protegidos por medidas de seguridad, los cobots interactúan directamente con personas. Están dotados de mecanismos que otorgan garantías de seguridad para los seres humanos que trabajan junto a ellos.

Universal Robots, la empresa dinamarquesa con presencia en España y en el resto del mundo España, ofrece la posibilidad de rentar cobots.

Una de las principales ventajas del renting de cobots es la reducción de barreras de entrada. Muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) no pueden asumir el coste inicial de comprar un cobot, que puede oscilar entre varios miles hasta decenas de miles de euros. Al optar por el renting, pueden comenzar a automatizar procesos desde el primer momento sin afectar severamente su flujo de caja.

¿Qué condiciones reúnen los robots colaborativos que ofrece Universal Robots?

La empresa asegura que sus robots son fáciles de programar, rápidos de instalar y seguros de usar. Tres condiciones básicas que sintetizan las ventajas de usarlos.

Operan en empresas de cualquier tamaño, independientemente de su ubicación geográfica. Industrias del área metalúrgica, electrónica y tecnología, alimentación y bebidas, plásticos, sanidad y cosméticos, y hasta en educación y ciencia han encontrado en los brazos robóticos de Universal aliados que se han vuelto indispensables.

Se están usando en muy diferentes aplicaciones. Algunas de ellas son: ensamblaje, puntura, paletizado, atornillado, packaging, pulido, moldeo por inyección, soldadura, control de calidad.

¿Cuál es la propuesta de Universal Robots para rentar un cobot?

Universal Robots dispone de un amplio abanico de opciones para rentar un cobot. Con esta diversidad, la empresa líder en robots en el mundo, se propone que todas las empresas que apuesten a la robótica y automatizaciones para crecer, encuentren la que mejor se adapta a sus circunstancias.

En general, el esquema general de estas propuestas atiende tanto a la financiación como a la disponibilidad de los robots colaborativos más adecuados para su negocio.

Los pagos iniciales son bajos y los planes de financiamiento se personalizan. Se programan en meses, para que el interesado pueda cumplir con las cuotas sin dificultades.

Además, los cobots se entregan en dos semanas, un tiempo récord si se piensa en los plazos que manejan otras empresas.

Estas condiciones de Universal Robots permiten que en menos de un mes una empresa, aunque sea pequeña, inicie su cambio de sistema operativo y comience a optimizar los resultados. Es una inversión que a corto plazo rinde beneficios.

¿Qué pasa cuándo se termina el contrato del renting del cobot?

Como todo contrato, los del renting de cobots de Universal Robots tienen un plazo. Finalizado el mismo, el cliente puede optar por mantener los mismos cobots, cambiarlos por equipos nuevos o devolverlos.

Esto asegura que, si el resultado del uso de los cobots no rinde los resultados esperados, la empresa no queda atada al sistema. No renueva el contrato, devuelve los cobots y vuelve al punto de partida.

Universal Robots cuenta con un equipo asesor que atiende a los interesados y los acompaña en sus procesos de análisis y decisiones.

La robótica y las automatizaciones son un camino sin retorno. El mundo avanza en ese sentido y los cobots son una buena manera de comenzar a transitarlo.

Retos y desafíos

A pesar de todo lo que hemos visto, también existen desafíos. Uno de ellos es la necesidad de adaptar procesos y personal a esta nueva tecnología. Aunque los cobots están diseñados para ser fáciles de usar, todavía requieren cierta curva de aprendizaje. Además, es fundamental analizar bien el contrato de renting: duración, condiciones de cancelación, qué servicios están incluidos, entre otros.

En conclusión, el renting de cobots representa una solución accesible, flexible y eficiente para las empresas que buscan dar el salto hacia la automatización sin comprometer su liquidez. Esta modalidad democratiza el acceso a la robótica colaborativa, facilitando que incluso pequeñas empresas puedan competir en productividad y calidad con actores más grandes. Con una planificación adecuada, el renting de cobots puede convertirse en una herramienta estratégica clave para mejorar la competitividad y adaptarse a los retos de la industria 4.0.

