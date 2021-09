Un reciente estudio ha revelado que la edad no daña la memoria de las sepias. Al igual que todos los seres vivos, estos moluscos atraviesan un proceso de envejecimiento a largo de su ciclo vital. Pero, a diferencia de lo que sucede con la gran mayoría de los animales, su capacidad recordativa no parece ser afectada por la progresiva degeneración de su cuerpo.

¿Por qué se deteriora la memoria con el paso del tiempo?

En gran parte de los animales con sistemas nerviosos más complejos, incluso en los humanos, se observa una reducción en la capacidad de conservar recuerdos concretos durante el proceso de envejecimiento. Y ello ocurre debido al progresivo deterioro de las estructuras cerebrales responsables de almacenar y procesar informaciones.

No obstante, esta lógica no se aplicaría para las sepias, cuya memoria asociada a episodios no se altera hasta sus últimos días de vida. Al menos es lo que muestra una interesante investigación publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B.

¿Cómo se descubre que la edad no daña la memoria de las sepias?

Este descubrimiento es fruto de la colaboración de instituciones estadunidenses, francesas y británicas. Sus investigadores han entrenado a sepias de diferentes edades para realizar algunas pruebas, con el objetivo de evaluar sus capacidades cognitivas. La base del experimento consistía en hacer que los moluscos asimilaran el lugar y el momento en que se les ofrecía su alimento preferido. Y para ello, debieron variar no solo el tipo de presa que se ofrecía, sino también dónde y cuándo cada presa era ofrecida.

De esa forma, se pudo evaluar si las sepias lograban identificar el momento exacto en el que deberían dirigir a un lugar específico para recibir su “recompensa”. Además, se seleccionaron para ello ejemplares jóvenes, adultos y ancianos, para verificar si la capacidad de recordar eventos específicos era afectada por la vejez.

¿Y por qué la edad no afecta a la memoria de las sepias?

Los resultados han mostrado que las sepias con edad bastante avanzada (lo equivalente a unos 80 o 90 años humanos), podían recordar perfectamente el lugar y el horario en que se les brindaba su comida favorita. Y más: la eficiencia de la memoria no variaba entre los individuos jóvenes y los ancianos.

Por un lado, ello refuerza que tienen una gran capacidad de asimilar y recordar qué comen, donde y cuando lo comen. Informaciones que son útiles para sus futuras decisiones de alimentación, para reconocer el lugar y el momento en que hay mayor disponibilidad de alimentos.

Pero también los datos evidencian que la edad no daña la memoria de las sepias, al menos no la llamada “memoria episódica”. Y ello podría deberse a que no poseen un hipocampo, al contrario de los demás animales estudiados que sí experimentan un deterioro progresivo de la memoria. En los cefalópodos, es el lóbulo vertical que se encarga de estos procesos cognitivos relacionados con la recordación de eventos específicos, como el dónde y cuándo comieron determinado alimento. Y esta estructura cerebral permanece intacta hasta unos pocos días antes de que se mueran.

Memoria y apareamiento en las sepias

No obstante, el dato más llamativo es que la conservación de la memoria episódica en las sepias también podría asociarse con el apareamiento. Ello porque estas especies solo se aparean cuando alcanzan edades más avanzadas. Con todo ello, se ven presionadas a aprovechar todas las oportunidades de aparearse durante sus últimos días de vida. Y sin duda recordar con quién, dónde y en qué momento han logrado hacer esta “tarea”, es útil para maximizar sus probabilidades futuras de éxito.