Preocupación entre los científicos sobre el futuro de la humanidad: «Dentro de 30 años…»

La comunidad científica mantiene la alerta ante el futuro de la humanidad. En los próximos años, el impacto del cambio climático podría transformar radicalmente nuestra forma de vida. Lejos de estabilizarse, la crisis climática ha superado las previsiones más pesimistas, agravada por décadas de decisiones negligentes y por la resistencia social a modificar hábitos de consumo y producción. El resultado es un escenario cada vez más difícil de revertir.

Según expertos, nos aproximamos a una etapa crítica que exigirá una adaptación urgente. La evidencia acumulada en los últimos años apunta a consecuencias profundas y duraderas.

En este contexto, un especialista ha advertido sobre los cambios que podrían producirse en España en las próximas décadas: dentro de 30 años, las ciudades no se parecerán en nada a las que conocemos hoy. Las transformaciones urbanas y climáticas serán inevitables si no se aplican medidas contundentes desde ahora.

Los científicos muestran su preocupación

La ciencia parece que se adelanta al destino del planeta. Desde hace unos años que la contaminación no sólo no ha disminuido, si no que ha aumentado. Las distintas cumbres del clima que se han celebrado en casi todo el planeta, señal, año tras año que estamos ante una serie de elementos que nos afectarán de lleno.

Pero aún así, son muchos los que se deciden a viajar por todo el mundo en avión. A salir de casa e ir a la vuelta de la esquina, usando este medio de transporte que es el que más contamina. Vemos en el cielo esas líneas que no parece que sean demasiado buenas para todos, de la misma forma que tampoco se detiene esa contaminación ambiental en algunos puntos del planeta. Los acuerdos de reducciones de contaminación a los que llegan determinados países, no se cumplen.

Todos formamos parte del mismo planeta, por lo que, lo que sucede en la otra parte del mundo, nos acaba afectando de una manera que quizás no esperaríamos. Toca empezar a prepararse para vivir en ciudades que serán muy distintas a las actuales, según nos indica un reciente estudio.

Dentro de 30 años el mundo será muy distinto

El mundo será muy distinto, este experto en ciudades español ha querido lanzar un informe en el que habla de un cambio climático que está causando estragos y que quizás nos acabe alejando de algo que acabaría siendo habitual en estos tiempos que corren y que pueden ser fundamentales.

Desde la Universidad Politécnica de Barcelona llega esta inquietante noticia que puede ponernos los pelos de punta, uno de sus informes no trae nada bueno. Según se presenta este reciente estudio»El estudio, titulado Spain: towards a drier and warmer climate, lo han presentado en el Congreso Internacional de Meteorología de la European Meteorological Society, EMS 2024, de Barcelona, ​​los profesores de la UPC Josep Roca Cladera y Blanca Arellano y la doctoranda Zheng Qianhui , del CPSV, centro de investigación que forma parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) . El trabajo analiza la evolución de las temperaturas y precipitaciones en toda España, desde 1971 hasta 2022, y hace una proyección del clima peninsular-balear hasta 2050. La ponencia, que ha puesto sobre la mesa la problemática sobre este cambio estructural del clima, ha expuesto la relación existente entre el proceso de calentamiento global (que en la península Ibérica y las Islas Baleares es especialmente relevante, muy por encima del Mediterráneo ), con el proceso paralelo hacia un clima más seco. Si continúa la tendencia de calentamiento experimentada en los últimos años (1973-2022), se prevé que en 2050 se produzca una reducción de las precipitaciones de entre un 14% y un 20% respecto a las precipitaciones actuales. La reducción en las precipitaciones representará un cambio en el clima muy acusado: se pasará de un clima mediterráneo típico, a un clima más seco y cálido, estepario e incluso desértico . En el caso de Barcelona, ​​concretamente, se pasará de un clima de inviernos templados y secos y veranos calurosos a un clima estepario y semiárido «.

Por lo que, vivir en una ciudad como Barcelona que acabará pareciendo un desierto, quizás no sea el mejor plan posible, pero acabe siendo una realidad. Toda la ciudad debe empezar a adaptarse a una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia. Sin duda alguna, estamos ante el mayor desafío al que la humanidad se ha enfrentado si se cumplen todas las previsiones que nos indican los autores de este estudio que ha dejado en shock a medio mundo.