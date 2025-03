Podría ser peor: en la Tierra llovió todos los días durante un millón de años y cambió la historia de nuestro planeta

Durante un millón de años, los estudios dicen que en la Tierra llovió todos los días, cambiando por completo la historia de nuestro planeta. Sin duda alguna, nos enfrentamos a una serie de situaciones que pueden ser las que nos marcarán para siempre en el futuro, pero venimos de un pasado en el que todo es posible. Tendremos que enfrentarnos a una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Ese pasado que puede darnos algunas novedades importantes, quizás hasta la fecha no sabíamos que podíamos tenerlos en cuenta.

Tocará ver qué es lo que puede pasar con la historia de nuestro planeta, llega un inesperado cambio que puede acabar siendo el que nos haga pensar que quizás podría ser peor. Después de más de una semana lloviendo lo que nos está esperando es un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados. El pasado puede ser parte del futuro, debemos aprender de esa historia que quizás ha acabado siendo una puerta de entrada de algo más. Todos los días llovió hace no mucho, durante años y años y años.

Podría ser mucho peor en el pasado que en el presente

Siempre pensamos que tiempos pasados fueron peores, la realidad es que hubo un tiempo en el que la lluvia se convirtió en gran protagonista. Una especie de cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque una diferencia significativa en estos días que tenemos por delante, puede llevarnos a analizar el pasado.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos cambios que hasta el momento no pensábamos que podría acabar siendo el que marque una diferencia significativa. La ciencia nos invita a descubrir un pasado que parece casi de cuento, pero fue una realidad.

Ese diluvio universal para el que muchos acabó siendo una antesala de la humanidad tal y como la conocemos fue real. Hay pruebas que nos indican que estuvo lloviendo, nada más y nada menos que durante millones de años algo que quizás hasta ahora no pensábamos que fuera posible.

La realidad siempre acaba superando la ficción y este tipo de descubrimientos pone de manifiesto que nada es imposible. Estos elementos que pueden ser claves para nuestro día a día, se merecen un toque de atención.

La historia del planeta está marcada por una lluvia que duro miles de años

Los expertos han tenido esta teoría como una hipótesis que se ha confirmado y nos ha dado más de una sorpresa inesperada. Por lo que, quizás con la ayuda de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que acabarán marcando una diferencia significativa.

No podemos dudar de una situación que acabó marcando el planeta, es como es, ante una serie de elementos que nos afectaron en su día. Sobre todo, teniendo en cuenta que estas lluvias ayudaron a formar este planeta azul que somos, y que acaba marcando también la vida que hay en él.

La posterior llegada de los dinosaurios a este episodio, sumado a ese cataclismo que supuso el final de una era, la de estos grandes animales, nos dan la visión actual que tenemos. La historia podría ser muy diferente si nos centramos en lo que dicen los expertos.

Desde la revista de la sociedad geográfica llega un artículo que habla de estas novedades importantes. Tal y como se explica: «El descubrimiento del episodio pluvial carnino surgió a través de una conversación casual que reunió dos líneas de investigación aparentemente no relacionadas: la extinción de algunos crinoides triásicos y la estratigrafía del grupo no marino de piedra de barro Mercia. Las investigaciones revelaron un período de cambio climático hasta ahora no reconocido, aparentemente vinculado a un episodio en gran medida pasado por alto de rotación biótica. Ignorado durante más de una década, un aumento del interés en los últimos años ha validado nuestros hallazgos originales y ha respondido a algunas de las preguntas clave sobre su alcance y causa final».

Ese barro que ha dado pie a poder ver en él animales que hasta la fecha parecía que no habían salido de este lugar. Por lo que, nos habremos enfrentado a una serie de elementos que pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después.

Una opción de lo más recomendable suele llegar siempre con algunos elementos que hasta la fecha quizás no hubiéramos tenido en cuenta. Nos enfrentamos a un pasado que puede ser el futuro, ante un cambio climático que se ha convertido en una auténtica pesadilla que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Esas lluvias que tenemos de forma cada vez más escasa y acaba provocando lluvias torrenciales con más frecuencia es sólo una parte de la historia en la que este fenómeno ha causado estragos.