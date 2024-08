Nuevas evidencias sugieren que las abejas pueden comprender conceptos matemáticos

Antes se creía que las capacidades cognitivas complejas, como las matemáticas, eran exclusivas de los seres humanos y algunos primates. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que incluso los animales con cerebros diminutos, como las abejas, pueden entender conceptos matemáticos.

Estos descubrimientos han ampliado el entendimiento de las capacidades cognitivas de las abejas. Lo más importante es que también abren nuevas preguntas sobre cómo diferentes especies pueden desarrollar habilidades matemáticas similares a las humanas.

Las abejas y el concepto del cero

En 2018, Adrian Dyer y su equipo de la Universidad RMIT de Melbourne realizaron un experimento con abejas. Este reveló que las abejas podían contar, pero además también podían comprender el concepto de cero, el cual es una noción matemática avanzada.

Los investigadores entrenaron a las abejas para que eligieran entre diferentes cantidades de formas geométricas, como cuadrados o círculos. El objetivo era seleccionar la cantidad menor. Una abeja se consideraba entrenada cuando lograba acertar al menos el 80% de las veces. Lograban esto después de repetidos intentos donde se les premiaba con jugo azucarado por cada acierto.

El verdadero desafío para las abejas llegó cuando se les presentó el concepto de cero, representado por una tarjeta en blanco. Sorprendentemente, las abejas identificaban esta tarjeta como “menor que” otras con figuras. También mostraron una comprensión mayor de la distancia numérica al elegir correctamente entre 0 y 6 más a menudo que entre 0 y 1.

Este hallazgo colocó a las abejas en un nivel cognitivo comparable al de los niños en edad preescolar. Según Dyer, el tamaño del cerebro no es necesariamente un indicador de las habilidades cognitivas. Este descubrimiento desafía las ideas tradicionales sobre la inteligencia animal y abre nuevas puertas para entender la capacidad de aprendizaje en especies con cerebros pequeños.

Operaciones matemáticas

Un reciente estudio publicado en Science Advances ha revelado que las abejas poseen la capacidad de realizar operaciones matemáticas simples como la suma y la resta. Este descubrimiento se logró a través de un experimento en el que las abejas fueron entrenadas utilizando colores para simbolizar estas operaciones aritméticas en un laberinto.

El experimento consistió en un laberinto con forma de “Y” al que las abejas ingresaban a través de una entrada. En esta se mostraba un estímulo visual inicial compuesto por un conjunto de elementos. Posteriormente, las abejas eran dirigidas a una “cámara de decisión” con dos opciones.

Si el estímulo inicial era azul, que simbolizaba la suma, las abejas debían escoger el camino donde el estímulo contenía un elemento adicional. Si el estímulo era amarillo, que representaba la resta, tenían que elegir el camino con un elemento menos.

Una vez completado el entrenamiento, se les presentó a las abejas un número de elementos que no habían visto antes. Sorprendentemente, las abejas seleccionaron la respuesta correcta en un 64-72% de las ocasiones, una proporción significativamente superior a lo que se esperaría por azar.

Esto probó que las abejas aprendieron a utilizar operadores aritméticos simbólicos para realizar sumas y restas. El experimento se considera un hito en la comprensión de la inteligencia animal.

Un panorama interesante

El descubrimiento de estas habilidades matemáticas en las abejas plantea la pregunta de si otras especies también las poseen. Es probable que estas capacidades no provengan de un ancestro común entre humanos y abejas, sino que se hayan desarrollado de manera independiente.

Esto quiere decir que diversas especies pueden coincidir al encontrar una solución parecida, a problemas similares en la naturaleza. Este fenómeno se conoce como evolución convergente.

El neurobiólogo Andreas Nieder, autor del libro A Brain for Numbers: The Biology of the Number Instinct, destacó que la cognición numérica ofrece ventajas significativas en la supervivencia.

Las matemáticas ayudan a los animales a encontrar comida, evitar depredadores, navegar en entornos complicados e incluso mejorar las probabilidades de éxito en la reproducción. Todo esto ocurre, pese a que los cerebros de insectos y vertebrados sean muy diferentes.

¿Cómo es la supuesta inteligencia de las abejas?

Uno de los aspectos más impresionantes de la inteligencia de las abejas es su capacidad para comunicarse entre sí a través de un elaborado sistema de danzas y feromonas. Cuando una abeja encuentra una fuente de alimento, regresa a la colmena y realiza una danza específica para indicar la dirección y la distancia a la que se encuentra. Esta información es crucial para que otras abejas puedan encontrar la misma fuente de alimento y aprovecharla al máximo.

Otro aspecto interesante de la inteligencia de las abejas es su capacidad para resolver problemas complejos. En varios estudios, se ha demostrado que las abejas son capaces de aprender nuevas tareas, recordar información a largo plazo y adaptarse a situaciones cambiantes. Por ejemplo, en un experimento se entrenó a un grupo de abejas para que asociaran un color específico con una recompensa de néctar. Aunque al principio les costó trabajo aprender la tarea, con el tiempo las abejas lograron recordar la asociación e incluso transferirla a nuevas situaciones.

Además de su inteligencia individual, las abejas también muestran una sorprendente capacidad para tomar decisiones colectivas en beneficio de toda la colonia. Esta capacidad para tomar decisiones en grupo ha llevado a algunos investigadores a comparar el comportamiento de las abejas con el de un superorganismo, en el que cada individuo funciona como una célula en un cuerpo más grande.

Lecturas recomendadas

Abejas matemáticas

Inteligencia de las abejas