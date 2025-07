La NASA manda un aviso y no hay marcha atrás: adiós a vivir en estas provincias de España en 30 años

Los expertos de la NASA han enviado un serio aviso, no hay marcha atrás, deberemos dejar de vivir en estas provincias de España en 30 años. Algo que quizás nos sorprenderá y puede convertirse en un problema, pero tal y como vemos, el cambio climático está causando estragos en estos últimos años. Las temperaturas extremas y los desastres naturales se acaban repitiendo en demasiadas ocasiones, en especial en estos días que tenemos por delante y que pueden marcar la diferencia.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a prepararnos para un futuro que realmente puede acabar siendo el que marque estos días que hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que marcarán estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que la NASA nos explica y contra el que no vamos a poder luchar. España se prepara para afrontar unas décadas en las que nada será como era antes.

Adiós a vivir en estas provincias de España

Tal y como hemos visto, estos últimos años son de récords. Desde los días en los que las altas temperaturas se han convertido en algo habitual en unas jornadas en las que las olas de calor son un riesgo cada vez más alto para una España que se convierte en un horno.

Es inviable poder sobrevivir sin un buen aire acondicionado, algo que supone una inversión y un elemento energético que sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar de tal forma que nos costará creer. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ello de una forma especial.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden acabar marcando un desenlace del todo inesperado. Este futuro no sólo nos convierte en un horno que hace inviable vivir en algunas zonas. Es complicado escapar de un calor que puede acabar convirtiéndose en un enemigo a batir en estos últimos días.

Lo que nos está esperando es un giro radical que puede acabar siendo algo muy diferente en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser esenciales. Es hora de ver qué nos depara vivir en estas provincias de España.

Manda un aviso la NASA no hay marcha atrás

Por mucho que queramos vivir en estas provincias de España, es importante estar preparados para afrontar una serie de novedades que pueden ser claves. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por estos detalles que hasta el momento quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta.

Desde el blog de Healthplanspain explican que: «Hasta ahora, la temperatura más alta jamás registrada en España fue de 47,6°C. Esto ocurrió en 2021 en un lugar llamado La Rambla en la provincia de Córdoba en Andalucía. Pero existe la posibilidad de que nuestro país se caliente aún más, y esas temperaturas extremadamente altas puedan volverse más comunes. Carlos del Castillo, que trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en los Estados Unidos, ha advertido que España podría romper su récord actual y alcanzar unos abrasadores 50 °C o incluso más. «Sí, durante las olas de calor, es posible que podamos alcanzar esas temperaturas (50°C). Es como subir el calor en una estufa, y las temperaturas seguirán aumentando», dijo. Partes de los Estados Unidos, el norte de África y Oriente Medio ya han experimentado temperaturas superiores a 50 °C. Europa no se queda atrás; la temperatura más alta jamás registrada en este continente fue de 48,8 °C en la isla italiana de Sicilia. Según Del Castillo, la crisis climática en curso hace que sea poco probable que esta tendencia se invierta. La razón de esto son las emisiones de gases de efecto invernadero. Seguimos liberando más de estos gases a la atmósfera. Es por eso que no hay razón para pensar que las temperaturas no seguirán aumentando, advirtió el científico de la NASA. Del Castillo fue uno de los cuatro científicos que recientemente participaron en una conferencia de prensa internacional organizada por la NASA para discutir los impactos del cambio climático».

Siguiendo con la misma explicación: «Las predicciones de Del Castillo no son muy optimistas. Él cree que a menos que los gobiernos reduzcan significativamente las emisiones de combustibles fósiles, España experimentará más olas de calor en los próximos años. «Habrá más olas de calor, y las temperaturas seguirán aumentando, como ya hemos visto durante estos meses excepcionalmente cálidos», explicó. No solo los veranos se volverán más incómodos, sino que el experto también advirtió que las nevadas durante los inviernos en España también podrían volverse más intensas. «La cantidad de vapor de agua está aumentando debido a la evaporación del agua de mar, y esto puede traer más lluvia, pero también, curiosamente, nevadas más intensas», dijo Del Castillo».