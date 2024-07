La NASA (National Aeronautics and Space Administration) ha anunciado este jueves por medio de sus redes sociales que el rover Perseverance ha encontrado una roca gigante en Marte que tiene «intrigantes indicios» de haber albergado «vida microscópica» en el pasado.

Este descubrimiento se produjo el pasado 21 de julio, hace menos de una semana, mientras el Perseverance rastreaba el borde norte de un antiguo valle fluvial que hay en el planeta rojo. Allí, encontró esta interesante roca, a la que los científicos han apodado como Cheyava Falls.

Una vez que el Perseverance halló la roca, desplegó el laboratorio portátil que tiene instalado y comenzó a realizar los análisis pertinentes. «La roca muestra señales químicas y estructuras que podrían haberse formado como consecuencia de la existencia de vida hace miles de millones de años, cuando la zona explorada por el rover contenía torrentes de agua», afirman desde un comunicado de la NASA.

Por otra parte, Ken Farley, científico del proyecto Perseverance para el instituto Caltech de Pasadena (California) declaró lo siguiente: «Cheyava Falls es la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante que Perseverance haya investigado hasta ahora. Por un lado, tenemos nuestra primera detección convincente de material orgánico: manchas de colores característicos que son indicativas de reacciones químicas que la vida microbiana podría utilizar como fuente de energía; y pruebas claras de que el agua, que es necesaria para la vida, alguna vez pasó por la roca».

Hace al menos cuatro años que este robot explora minuciosamente todos los rincones del llamado cráter Jazero, ya que, según apuntan varios estudios, es una de las zonas con más potencial para albergar signos de vida pasados o presentes en el planeta rojo.

Our @NASAPersevere Mars rover has found an interesting rock that could be one of the best signs yet that ancient microbial life may have once existed on the Red Planet. However, we’ll need to do more research to know for sure: https://t.co/tWpQD6Rcg6 pic.twitter.com/wOfA62VYQo

— NASA (@NASA) July 25, 2024