La NASA en alerta ante el misterioso ruido que emite la nave espacial Starliner: ignoran su origen

La NASA ha lanzado una alerta, la famosa nave espacial Starliner emite un ruido muy preocupante que realmente no saben de donde proviene. Es un elemento que ha acabado convirtiéndose en un problema que difícilmente tiene solución. Sin duda alguna, será una misión fallida de la NASA que, de momento y por suerte, no ha causado muertos. Después de intentar enviar a dos astronautas en el espacio con una naba creada por la empresa especializada en aviación Boeing.

El fracaso más absoluto, después de varios retrasos en la salida al espacio, pero también en errores y cancelaciones, comprobando que los astronautas estaban expuestos a un peligro mayor, ha acabado llegando con una serie de elementos que han hecho de esta misión un caos. Todo lo que podía salir mal, ha salido mal, por lo que, la NASA ha tenido que dar más de una explicación. Lo peor es que tienen una nave que volverá vacía a la Tierra y a unos astronautas que llevan meses esperando un rescate de una misión que debería haber durado días. La realidad ha sido otra y lo más preocupante es que se desconocen los motivos de este estrepitoso fracaso.

Ignoran el origen de este ruido y de los numerosos fallos

Starliner entrada en la historia de los mayores fracasos de la NASA, aunque esta vez sin causar víctimas mortales. Salir al espacio exterior es una misión complicada, especialmente si se desconocen las formas de conseguirlo o no se tiene la tecnología para conseguir dar el paso que se necesita.

Sin duda alguna, estamos ante una serie de elementos y de desgracias que han acabado generando un problema mayor. Lo que debía ser una misión de unos días, se ha convertido en una auténtica pesadilla. Pese a contar con todos los elementos necesarios para asegurar esa salida y misión, con los mejores especialistas del mundo, el resultado ha sido otro. Se han creado una serie de elementos que han acabado siendo un problema mayor.

Dos personas, con la experiencia suficiente para detectar varios problemas y para plantarse para no sufrir las consecuencias de un viaje hacia la eternidad, han tenido que abandonar la nave y refugiarse en la estación espacial internacional. Pero lo peor, de esta misión, ha sido descubrir que además de errores, la nave Starliner emite un sospechoso ruido de procedencia desconocida.

La NASA lanza una alerta a su nave Starliner

Una de las preocupaciones de los últimos días sobre la nave Starliner hacía referencia a un ruido que no habían sido capaces de identificar. La nave se prepara para iniciar el camino de regreso a la Tierra y para hacerlo, ha sido revisada. Lo hará sola, sin tripulación y con un ruido que parece que ha sido identificado.

Según nos explican desde el blog de la NASA de la misión: «El astronauta de la NASA Butch Wilmore, a bordo de la Estación Espacial Internacional, escuchó un sonido pulsante de un altavoz en la nave espacial Starliner de Boeing que se ha detenido. La retroalimentación del altavoz fue el resultado de una configuración de audio entre la estación espacial y Starliner. El sistema de audio de la estación espacial es complejo, lo que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es común experimentar ruido y retroalimentación. Se le pide a la tripulación que se comunique con el control de la misión cuando escuche sonidos que se originen en el sistema de comunicación. La retroalimentación del altavoz, según informó Wilmore, no tiene ningún impacto técnico en la tripulación, Starliner ni en las operaciones de la estación, incluido el desacoplamiento sin tripulación de Starliner de la estación no antes del viernes 6 de septiembre».

Todo está preparado, en unas horas esta nave que debería haber sido la nueva joya de la corona de la NASA, regresará a la Tierra, esperemos que de una pieza y sin tripulación. Los astronautas esperan poder ser rescatados el año que viene, de momento Starliner volverá sin ellos para ser revisada. Según afirman desde el mismo blog: «La NASA y Boeing concluyeron el jueves una revisión detallada de la preparación para las pruebas de vuelo de Delta, y dieron el visto bueno para proceder con el desacoplamiento de la nave espacial no tripulada Starliner no antes de las 6:04 p. m. EDT del viernes 6 de septiembre de la Estación Espacial Internacional, pendiente del clima y la preparación operativa. Después de desacoplarse, Starliner tardará unas seis horas en llegar a la zona de aterrizaje en el puerto espacial White Sands en Nuevo México. La nave espacial tocará tierra alrededor de las 12:03 am del sábado 7 de septiembre, descendiendo con paracaídas y con bolsas de aire infladas para amortiguar el impacto. Los equipos de recuperación en la zona de aterrizaje protegerán y prepararán la nave espacial para su regreso a la fábrica Starliner de Boeing en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida».