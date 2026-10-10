Los investigadores no tienen ninguna duda: tres aspectos muy concretos de la vida cotidiana pueden predecir si un niño será feliz en la edad adulta

La felicidad en la edad adulta no depende únicamente de las circunstancias que rodean a una persona cuando crece. Las experiencias vividas durante la infancia, el ambiente familiar y la manera en que se construyen los primeros vínculos afectivos también pueden influir en el bienestar emocional a largo plazo. Aunque no existe una fórmula universal que garantice una vida adulta feliz, diferentes investigaciones en psicología y desarrollo infantil han señalado que los pequeños detalles del día a día pueden tener más relevancia de la que parece.

No se trata de ofrecer una infancia perfecta, sino de proporcionar un entorno en el que los menores puedan sentirse queridos, comprendidos y acompañados durante su crecimiento. En este contexto, hay tres aspectos de la vida cotidiana que ayudan a construir una base emocional sólida y afectuosa.

Claves para saber si un niño será feliz en la vida adulta

Muchos padres se preguntan qué significa realmente brindarles una buena infancia a sus hijos y, aunque no existe una respuesta universal a esta cuestión, podría decirse que un buen indicador es si los niños llegan a ser felices en la edad adulta. Un estudio liderado por el investigador de psicología Eugene Malthouse, de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, ha analizado en profundidad cómo algunas experiencias de la infancia pueden estar relacionadas con la calidad de vida en la edad adulta.

En el trabajo participaron 1.400 personas de entre 18 y 34 años procedentes del Reino Unido, Estados Unidos y Japón, a quienes se les pidió que describieran una serie de acontecimientos de su infancia y que respondieran una serie de preguntas sobre su nivel de satisfacción con la vida que tenían actualmente. Los investigadores observaron que algunos factores de la infancia de los participantes estaban estrechamente relacionados con su felicidad en la edad adulta:

Tener padres u otros adultos cercanos que sean cariñosos y que sepan escuchar.

Tener buenas oportunidades para jugar libremente.

Un clima emocional seguro y positivo en el hogar.

Aunque los investigadores no han analizado por qué estos tres factores parecen ser tan cruciales, sostienen un entorno infantil seguro y afectuoso puede fortalecer la capacidad de los niños para manejar el estrés, crear buenas relaciones y confiar en los demás en la edad adulta.

Para llegar a esta conclusión, clasificaron las experiencias infantiles de las personas según fueran negativas o positivas. Si bien la mayoría de las investigaciones anteriores se han centrado en la importancia de evitar las experiencias negativas, los nuevos hallazgos indican que las experiencias positivas generalmente proporcionan un mejor indicador de la felicidad en la edad adulta que la ausencia de experiencias negativas.

Experiencia negativas infantiles

Muchas de las experiencias que marcan la infancia y tienen consecuencias en la vida adulta se dan en el entorno familiar y durante los primeros años de escolarización, generalmente a partir de las relaciones con las figuras de referencia.

El primer vínculo afectivo suele establecerse con los progenitores o las personas encargadas del cuidado. A través de esta relación, los niños aprenden, incluso antes de adquirir el lenguaje, a sentirse protegidos, a confiar en los demás y a reconocer que alguien atenderá sus necesidades y les ayudará a regular sus emociones. Desarrollar un apego seguro es fundamental para construir relaciones saludables durante la adolescencia y la edad adulta. Sin embargo, cuando sus necesidades emocionales no son atendidas de forma consistente, pueden desarrollar patrones de apego inseguro que influyan posteriormente en sus relaciones.

Por otro lado, cuando durante la infancia se experimentan situaciones en las que las personas de referencia incumplen repetidamente sus promesas, actúan de manera contradictoria o transmiten mensajes confusos, puede resultar difícil desarrollar una confianza sólida en los demás. Estas experiencias pueden llevar al niño a permanecer en un estado de alerta permanente, prestando demasiada atención a las palabras y los comportamientos ajenos para intentar anticipar posibles decepciones.

Asimismo, cuando las figuras de apego no han estado presentes de manera estable, ya sea por una pérdida, una separación u otras circunstancias, puede desarrollarse un temor intenso a quedarse solo o a perder a las personas importantes. En la edad adulta, este miedo puede reflejarse en una necesidad constante de compañía, en la búsqueda de garantías de que la relación continuará o en la dificultad para tolerar la distancia emocional.

Finalmente, crecer en un ambiente excesivamente autoritario, donde los errores se responden con castigos, humillaciones o críticas constantes, puede afectar al desarrollo emocional y a las relaciones sociales posteriores. En algunos casos, estas experiencias pueden favorecer el aislamiento, la dificultad para establecer vínculos de confianza o el rechazo de otras personas. Si el niño aprende que el amor depende de cumplir determinadas expectativas o de no cometer errores, puede desarrollar una autoestima frágil y crecer con creencias negativas sobre su propio valor, como pensar que no merece recibir cariño o que nunca será suficiente para los demás.