El calentamiento global ya no es una amenaza lejana ni una hipótesis reservada a los escenarios científicos. Sus efectos se manifiestan en temperaturas más altas, olas de calor, sequías, cambios en los ecosistemas y riesgos crecientes para la salud. Los datos reunidos por distintas instituciones muestran, además, que el planeta podría estar calentándose a un ritmo más rápido durante los últimos años. Para los especialistas, es clave comprender qué está ocurriendo porque el impacto no se distribuye por igual.

La investigación publicada en Nature señala que la temperatura global se ha situado, durante la última década, alrededor de 1,2 °C por encima de los niveles preindustriales. El estudio también estima que, en 2025, el calentamiento atribuible a la actividad humana en distintas regiones ya representaba entre el 90 y el 94% del que cabría esperar en un mundo con un aumento global de 1,5 °C. En las zonas septentrionales de latitudes altas, la subida atribuida supera los 2,5 °C. Estas cifras ayudan a entender por qué el límite fijado en el Acuerdo de París tiene una dimensión local: cada territorio necesita conocer cuánto ha cambiado su clima para prepararse. A la vez, las observaciones disponibles son desiguales, especialmente en partes de África, América del Sur y las regiones polares, lo que dificulta reconstruir con precisión la evolución histórica.

¿Qué explica el aumento del calentamiento global en el mundo?

El calentamiento actual se diferencia de los cambios naturales que han marcado la historia del planeta. La NASA recuerda que la Tierra ha atravesado ciclos de glaciaciones y periodos cálidos durante cientos de miles de años, relacionados, entre otros factores, con variaciones de su órbita.

Sin embargo, la tendencia observada desde mediados del siglo XIX responde principalmente a las actividades humanas y avanza a una velocidad inusual en los últimos milenios.

La causa principal es el incremento de los gases de efecto invernadero. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la quema de combustibles fósiles eleva la concentración de dióxido de carbono, mientras que otras actividades generan metano y óxido nitroso.

«Estos gases retienen parte del calor que la Tierra emite y alteran el equilibrio natural de la atmósfera. El vapor de agua también interviene: cuando aumenta la temperatura, se evapora más agua de océanos y otras superficies, lo que puede reforzar el calentamiento», mencionan los expertos.

La NASA subraya que el océano absorbe gran parte de la energía adicional acumulada por el sistema climático. También documenta la pérdida de masa de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida. Son señales conectadas: el calentamiento no se limita al aire que respiramos, sino que afecta al mar, al suelo, al hielo y a los seres vivos.

¿Por qué preocupa la aceleración del calentamiento global?

Un análisis difundido por ScienceDaily sobre una investigación del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático apunta a que el ritmo del calentamiento se ha acelerado desde aproximadamente 2015.

Tras ajustar las observaciones para descontar factores naturales, los investigadores calcularon un aumento cercano a 0,35 °C por década durante los últimos diez años, frente a algo menos de 0,2 °C por década entre 1970 y 2015.

La comparación entre años aislados puede resultar engañosa. Fenómenos como El Niño pueden elevar temporalmente la temperatura global; las erupciones volcánicas, en cambio, pueden enfriarla al reflejar parte de la radiación solar. La actividad del Sol también influye.

Por eso, el equipo filtró esas oscilaciones para identificar mejor la tendencia de fondo. El resultado, según ScienceDaily, ofrece evidencia estadísticamente significativa de una aceleración, aunque la cifra concreta depende del conjunto de datos utilizado.

¿Cómo afecta el cambio climático?

El estudio de Nature advierte de que el calentamiento global y por zonas es pronunciado y de que los gases de efecto invernadero son el factor dominante, parcialmente compensado por el efecto de enfriamiento de los aerosoles.

También señala que la atribución resulta más sólida en regiones tropicales, donde la menor variabilidad interna facilita distinguir la señal humana. «En lugares con registros históricos incompletos, la incertidumbre es mayor, precisamente donde disponer de información fiable resulta esencial para planificar medidas de adaptación», advierten.

La Dirección General de Acción por el Clima de la Unión Europea describe consecuencias visibles en diferentes territorios: deshielo de los casquetes polares, subida del nivel del mar, inundaciones más frecuentes en algunas zonas y olas de calor o sequías en otras.

¿Cuáles son los riesgos del calentamiento global para la salud?

La crisis climática también repercute directamente en las personas. La Comisión Europea advierte de que las temperaturas extremas pueden aumentar la mortalidad, reducir la productividad y dañar infraestructuras.

Los bebés, las personas mayores y otros grupos vulnerables soportan consecuencias especialmente graves. «Entre los riesgos señalados figuran más enfermedades y muertes relacionadas con el calor estival, así como accidentes y problemas de bienestar derivados de inundaciones, incendios y tormentas», aseguran los expertos.