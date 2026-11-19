La Gran Pirámide de Guiza, también conocida como pirámide de Keops, es la mayor de las construcciones de este tipo del antiguo Egipto y la única de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía se conserva. Situada en la necrópolis de Guiza, a las afueras de El Cairo, es la más antigua y la más grande de las tres grandes pirámides del complejo.

El faraón Keops, de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, ordenó su construcción. Aunque la Gran Pirámide de Guiza se considera tradicionalmente su monumento funerario, no se ha encontrado su momia ni un sarcófago con sus restos.

El origen de la Gran Pirámide podría ser mucho más antiguo de lo que se creía

¿Y si la Gran Pirámide de Giza se construyó hace más de 20.000 años, antes del nacimiento de las grandes civilizaciones conocidas? Ésta es la controvertida hipótesis que recoge un estudio preliminar encabezado por el ingeniero italiano Alberto Donini, de la Universidad de Bolonia. Su planteamiento, basado en el llamado «Método de la Erosión Relativa», pone sobre la mesa uno de los debates más polémicos de la arqueología: la posible existencia de una civilización avanzada en tiempos prehistóricos, capaz de construir grandes estructuras como la Gran Pirámide de Giza.

Este método se basa en el desgaste físico de la piedra caliza. En la base de la Gran Pirámide hay losas del pavimento que han estado expuestas a la intemperie desde su construcción. Otras, en cambio, estuvieron protegidas durante siglos, hasta que se retiraron los bloques del revestimiento exterior de piedra caliza blanca. Este proceso tuvo lugar hace unos 675 años, después del terremoto que sacudió El Cairo en 1303 d. C., durante el periodo mameluco.

Donini comparó el nivel de desgaste de ambas superficies para calcular cuánto tiempo llevaban expuestas a los agentes externos. Para ello, examinó un total de 12 puntos situados alrededor de la base de la pirámide y distinguió dos formas de erosión: la erosión por picado, que provoca pequeñas cavidades debido a procesos químicos y físicos, y la erosión uniforme, causada por factores como el viento, la arena o el tránsito de personas. A partir de modelos lineales, obtuvo estimaciones de exposición que van desde los 5.700 hasta más de 54.000 años.

Al calcular la media de los resultados, el investigador obtuvo a una fecha sorprendente: aproximadamente el año 22.900 a. C. Según sus cálculos, existiría un 68,2% de probabilidad de que la pirámide de Keops se hubiera construido entre el 36.800 y el 8.900 a. C. Esta hipótesis situaría su origen en pleno Paleolítico Superior, miles de años antes de la aparición de las primeras ciudades conocidas de Mesopotamia y del desarrollo del antiguo Egipto.

De confirmarse estos resultados, algo que todavía está por demostrar, supondrían un cambio radical en la interpretación de la historia de la arquitectura monumental. La hipótesis implicaría que una sociedad con conocimientos y recursos suficientes para levantar construcciones megalíticas habría existido mucho antes de lo que se considera actualmente. Donini plantea, por tanto, que Keops no habría construido la pirámide desde cero, sino que podría haber restaurado o reutilizado una estructura anterior.

Sin embargo, el propio ingeniero admite que su método presenta cierto margen de error. Uno de ellos está relacionado con el clima del antiguo Egipto, que era más húmedo que el actual y, por ende, la piedra podría haberse erosionado más rápido en determinados periodos. Asimismo, factores más recientes, como la contaminación atmosférica y la afluencia masiva de turistas, con miles de visitantes cada día, podrían haber acelerado el deterioro de las superficies durante los últimos siglos.

Por otro lado, la arena del desierto pudo cubrir y proteger de forma intermitente algunas zonas de piedra, modificando su exposición a los agentes erosivos a lo largo de miles de años. «Considero que los resultados calculados solo son indicativos del orden de magnitud del período de construcción, y no de una fecha precisa», admite.

El conocimiento actual sobre las antiguas sociedades se basa en documentos escritos y evidencias arqueológicas indirectas. Si los resultados de Donini llegaran a confirmarse, su análisis geológico obligaría a reconsiderar algunas ideas fundamentales sobre los conocimientos técnicos y las capacidades de las comunidades del Paleolítico. Se trataría de una propuesta «profundamente disruptiva», por las implicaciones que tendría para la historia de las primeras civilizaciones. Sin embargo, el método REM se debe utilizar como una herramienta complementaria para «mejorar la precisión de las mediciones».

Frente a esta hipótesis, la egiptología mantiene una cronología respaldada por décadas de investigaciones y hallazgos arqueológicos. La mayoría de los expertos sitúa la construcción de la Gran Pirámide de Guiza alrededor del año 2560 a. C., durante la IV dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. Esta datación se basa en las cerámicas características de la IV dinastía halladas en el complejo de Guiza, las herramientas utilizadas en las obras, las inscripciones de la época y los análisis de radiocarbono realizados sobre materiales orgánicos, como semillas y restos vegetales, procedentes de yacimientos arqueológicos bien documentados.