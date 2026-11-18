Mirar al cielo en diciembre exige abrigarse bien, pero rara vez defrauda. Cuando el frío limpia la atmósfera y las nubes dan una tregua, las noches largas del invierno en el hemisferio norte regalan una nitidez difícil de igualar en otras épocas del año. El cierre de 2026 viene especialmente entretenido para quienes solemos levantar la vista por costumbre o sacamos los prismáticos al balcón: el satélite completará un recorrido lleno de contrastes que incluye un plenilunio en plena Nochebuena y un doble paso por el cuarto menguante.

Fases de la Luna en diciembre de 2026: fechas y horas

El mes lunar dura unos veintinueve días y medio, una cifra que nunca termina de encajar del todo con nuestros calendarios de treinta o treinta y un días. Esa pequeña desincronización provoca que diciembre de 2026 arranque y termine exactamente en la misma fase, acumulando cinco hitos principales en lugar de los cuatro habituales.

Si tomas como referencia el horario oficial de la España peninsular y Baleares (UTC+1), el primer movimiento llegará nada más estrenar el mes, con un cuarto menguante el martes 1 a las 16:09 horas. Ocho días más tarde, el miércoles 9 a las 01:52 de la madrugada, llegará la oscuridad absoluta de la Luna nueva.

El disco volverá a ganar terreno lumínico hasta alcanzar el cuarto creciente el jueves 17 a las 06:43 horas, preparando el terreno para el gran plato fuerte: la Luna llena del jueves 24 a las 02:28 horas. Antes de que suenen las campanadas de fin de año, todavía habrá tiempo para un último cuarto menguante el jueves 31 a las 01:59 horas.

Cuándo es la Luna llena de diciembre de 2026

Pocas veces coincide un plenilunio con una fecha tan señalada en el calendario doméstico. El disco brillante y dominante lo verás el jueves 24 de diciembre, día de Nochebuena, a las 2:28 de la madrugada.

Las tradiciones populares bautizaron este último plenilunio del año con nombres muy pegados al terreno. Los pueblos mohawk la llamaban Luna Fría, y en distintas zonas de Europa se la conocía como Luna de Roble o Luna de la Noche Larga. No hace falta darle muchas vueltas para entender el motivo: ocurrirá apenas tres días después del solsticio de invierno del 21 de diciembre.

Esa cercanía con el solsticio provoca un efecto curioso que conviene tener en cuenta. Al encontrarse el Sol en su punto más bajo respecto al horizonte diurno, la Luna llena hace justo lo contrario y trepa altísima por el firmamento nocturno, permaneciendo visible durante muchísimas horas seguidas.

Si tienes pensado sacar un telescopio, mejor guárdalo para otro día; la luz solar incide de frente sobre la superficie lunar y borra todas las sombras, dejando los cráteres planos y sin gracia. En cambio, para hacer fotografía nocturna de paisaje o simplemente disfrutarla a simple vista desde la ventana, es inmejorable.

Cuartos creciente y menguante de diciembre de 2026

Quienes llevan tiempo observando la Luna saben que las fases intermedias superan con creces al plenilunio en riqueza visual. Diciembre de 2026 resulta peculiar porque nos ofrece dos cuartos menguantes, uno el día 1 a las 16:09 y otro el día 31 a las 01:59.

En ambos casos verás iluminada la mitad izquierda del disco si miras desde el hemisferio norte. Es una fase algo más exigente para el observador casual porque asoma por el este alrededor de la medianoche, pero tiene el encanto de mantenerse suspendida en el cielo hasta bien entrada la mañana, recortada contra el azul pálido del día.

Mucho más cómodo para observar en familia resulta el cuarto creciente del jueves 17 de diciembre a las 06:43 horas. Durante los días 16, 17 y 18, la mitad derecha del satélite ya estará bien alta en el cielo en cuanto cae la tarde y no se ocultará hasta pasada la medianoche.

Cuándo es la Luna nueva de diciembre de 2026

El miércoles 9 de diciembre a las 01:52 horas el satélite quedará oculto en el resplandor solar, mostrándonos únicamente su cara en penumbra. Como esta vez no habrá ningún eclipse de por medio, la Luna desaparecerá por completo del mapa celeste durante un par de jornadas.

Para los aficionados a la astrofotografía y al cielo profundo, esta ventana entre el 7 y el 12 de diciembre es oro puro. Sin el foco natural del satélite blanqueando el firmamento, el cielo recupera su profundidad real. Basta con alejarse unos kilómetros de las farolas de cualquier ciudad para distinguir sin esfuerzo las nebulosas de Orión, el cúmulo abierto de las Pléyades o el trazo lechoso de la Vía Láctea invernal.

Otros eventos lunares del mes

Más allá de las fases clásicas, la órbita elíptica de la Luna dejará un par de detalles muy jugosos. El 11 de diciembre alcanzará su apogeo, alejándose hasta unos 406.000 kilómetros de nosotros. Trece días después, el mismo 24 de diciembre, pasará por el perigeo acercándose a 356.700 kilómetros. Esta coincidencia exacta con el plenilunio de Nochebuena convierte a esa Luna llena en una auténtica superluna, algo más grande y notablemente más luminosa de lo normal.