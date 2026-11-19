Las siete maravillas del mundo antiguo son un conjunto de monumentos que destacaron por su belleza, dimensiones y complejidad arquitectónica. La primera es la Gran Pirámide de Guiza, construida alrededor del año 2570 a. C. como tumba del faraón Keops. Por su parte, los Jardines Colgantes de Babilonia se construyeron entre los años 605 y 562 a. C. en la antigua ciudad de Babilonia, en el actual Irak. Sin embargo, su existencia histórica sigue generando dudas entre los investigadores. La tercera maravilla era el Templo de Artemisa, situado en Éfeso (actual Turquía), cuyo origen se remonta al año 550 a. C. Fue destruido por un incendio y posteriormente reconstruido por orden de Alejandro Magno.

La lista se completa con la Estatua de Zeus en Olimpia, una impresionante escultura realizada por Fidias alrededor del año 430 a. C. y ubicada en el templo dedicado a esta divinidad griega; el Mausoleo de Halicarnaso, un monumental sepulcro construido en el siglo IV a. C. en la actual Turquía por orden de Mausolo y su esposa Artemisia; el Coloso de Rodas, una gigantesca estatua de bronce levantada entre los años 294 y 282 a. C. en la isla griega de Rodas para conmemorar una victoria militar; y el Faro de Alejandría, construido entre los años 285 y 247 a. C. en Egipto para orientar a los barcos que llegaban a sus puertos.

Hallan restos del Faro de Alejandría en el Mediterráneo

El Faro de Alejandría fue construido en el siglo III a. C., durante el reinado de Ptolomeo II, en la isla de Faro, frente a la ciudad egipcia de Alejandría. Con una altura estimada de entre 103 y 118 metros, servía como referencia para los navegantes que llegaban al puerto. En su parte superior mantenía una hoguera durante la noche y un espejo que reflejaba la luz del sol durante el día. Varios terremotos dañaron gravemente su estructura a lo largo de los siglos, hasta que sus últimos restos se aprovecharon en 1480 para levantar el fuerte de Qaitbey. En 1994, un equipo de arqueólogos franceses descubrió numerosos bloques de piedra y esculturas sumergidos en el puerto de Alejandría.

Ahora, un equipo de arqueólogos ha encontrado 22 bloques monumentales que habían permanecido sumergidos durante siglos en el puerto oriental de Alejandría, en Egipto. El hallazgo se enmarca en el proyecto internacional PHAROS, una iniciativa en la que colaboran el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. Su objetivo es escanear las piezas recuperadas para crear un «gemelo digital» del histórico monumento.

Entre los elementos localizados figuran dinteles, jambas, umbrales y losas del pavimento, algunos con un peso de entre 70.000 y 80.000 kilos. Estas piezas formaban parte de la entrada del faro, cuya arquitectura combinaba técnicas de construcción egipcias y griegas. «Cada pieza será escaneada mediante fotogrametría de alta precisión para crear modelos tridimensionales detallados. Los especialistas analizarán entonces los bloques e incorporarán en una reconstrucción digital del faro, algo así como armar un gigantesco rompecabezas arqueológico que lleva más de dos milenios en proceso», explica la arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, en una publicación de X.

La importancia del proyecto PHAROS no se limita únicamente al Faro de Alejandría. Si la reconstrucción digital obtiene buenos resultados, esta técnica se podría utilizar para estudiar antiguos puertos romanos sumergidos y pecios históricos repartidos por diferentes lugares del mundo. La investigación demuestra que algunas de las grandes obras de ingeniería de la Antigüedad aún esconden secretos por descubrir y que la tecnología del siglo XXI puede ayudar a sacarlos a la luz.