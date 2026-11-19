Los arqueólogos no dan crédito: hallan en el mar Mediterráneo restos de una de las siete maravillas del mundo tras 1.700 años perdida
Las siete maravillas del mundo antiguo son un conjunto de monumentos que destacaron por su belleza, dimensiones y complejidad arquitectónica. La primera es la Gran Pirámide de Guiza, construida alrededor del año 2570 a. C. como tumba del faraón Keops. Por su parte, los Jardines Colgantes de Babilonia se construyeron entre los años 605 y 562 a. C. en la antigua ciudad de Babilonia, en el actual Irak. Sin embargo, su existencia histórica sigue generando dudas entre los investigadores. La tercera maravilla era el Templo de Artemisa, situado en Éfeso (actual Turquía), cuyo origen se remonta al año 550 a. C. Fue destruido por un incendio y posteriormente reconstruido por orden de Alejandro Magno.
La lista se completa con la Estatua de Zeus en Olimpia, una impresionante escultura realizada por Fidias alrededor del año 430 a. C. y ubicada en el templo dedicado a esta divinidad griega; el Mausoleo de Halicarnaso, un monumental sepulcro construido en el siglo IV a. C. en la actual Turquía por orden de Mausolo y su esposa Artemisia; el Coloso de Rodas, una gigantesca estatua de bronce levantada entre los años 294 y 282 a. C. en la isla griega de Rodas para conmemorar una victoria militar; y el Faro de Alejandría, construido entre los años 285 y 247 a. C. en Egipto para orientar a los barcos que llegaban a sus puertos.
Hallan restos del Faro de Alejandría en el Mediterráneo
El Faro de Alejandría fue construido en el siglo III a. C., durante el reinado de Ptolomeo II, en la isla de Faro, frente a la ciudad egipcia de Alejandría. Con una altura estimada de entre 103 y 118 metros, servía como referencia para los navegantes que llegaban al puerto. En su parte superior mantenía una hoguera durante la noche y un espejo que reflejaba la luz del sol durante el día. Varios terremotos dañaron gravemente su estructura a lo largo de los siglos, hasta que sus últimos restos se aprovecharon en 1480 para levantar el fuerte de Qaitbey. En 1994, un equipo de arqueólogos franceses descubrió numerosos bloques de piedra y esculturas sumergidos en el puerto de Alejandría.
Ahora, un equipo de arqueólogos ha encontrado 22 bloques monumentales que habían permanecido sumergidos durante siglos en el puerto oriental de Alejandría, en Egipto. El hallazgo se enmarca en el proyecto internacional PHAROS, una iniciativa en la que colaboran el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. Su objetivo es escanear las piezas recuperadas para crear un «gemelo digital» del histórico monumento.
Entre los elementos localizados figuran dinteles, jambas, umbrales y losas del pavimento, algunos con un peso de entre 70.000 y 80.000 kilos. Estas piezas formaban parte de la entrada del faro, cuya arquitectura combinaba técnicas de construcción egipcias y griegas. «Cada pieza será escaneada mediante fotogrametría de alta precisión para crear modelos tridimensionales detallados. Los especialistas analizarán entonces los bloques e incorporarán en una reconstrucción digital del faro, algo así como armar un gigantesco rompecabezas arqueológico que lleva más de dos milenios en proceso», explica la arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, en una publicación de X.
La importancia del proyecto PHAROS no se limita únicamente al Faro de Alejandría. Si la reconstrucción digital obtiene buenos resultados, esta técnica se podría utilizar para estudiar antiguos puertos romanos sumergidos y pecios históricos repartidos por diferentes lugares del mundo. La investigación demuestra que algunas de las grandes obras de ingeniería de la Antigüedad aún esconden secretos por descubrir y que la tecnología del siglo XXI puede ayudar a sacarlos a la luz.
Researchers have recovered 22 massive blocks from the ancient Lighthouse of Alexandria, which they hope will help digitally reconstruct the monument more than 2,300 years after its construction.
One of the most fascinating monuments of the ancient world is rising once again from the seafloor. A team of archaeologists has recovered 22 enormous stone blocks from the legendary Lighthouse of Alexandria, widely regarded as one of the Seven Wonders of the Ancient World and, for centuries, the tallest human-made structure on Earth.
The blocks, which had remained submerged in the Mediterranean Sea off the coast of Egypt, are part of an ambitious international effort to digitally reconstruct the lost monument and reveal what one of history’s most remarkable engineering achievements actually looked like.
The PHAROS Project:
The recovery operation was carried out as part of the PHAROS Project, an initiative that brings together France’s National Center for Scientific Research (CNRS), led by archaeologist Isabelle Hairy, Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities, and the Dassault Systèmes Foundation.
Archaeologists retrieved 22 monumental blocks from the lighthouse’s main entrance. Among them are lintels, door jambs, thresholds, and large paving slabs weighing between approximately 77 and 88 tons each.
The Lighthouse of Alexandria was built in the early third century BC during the reign of Ptolemy I and was designed by the Greek architect Sostratus of Cnidus. Located on the island of Pharos at the entrance to Alexandria’s harbor in Egypt, the structure stood more than 330 feet tall and served as a vital navigational aid for ships traveling the Mediterranean.
For more than 1,600 years, it remained a landmark for mariners until a series of earthquakes, particularly one that struck in 1303, led to its destruction. Centuries later, many of its stones were reused in the construction of the Citadel of Qaitbay, a fortress that still stands on the same site today.
A massive digital puzzle:
The recovery effort is not solely intended to preserve the blocks. Its primary goal is to virtually reconstruct the monument using cutting-edge technology.
Each piece will be scanned using high-precision photogrammetry to create detailed three-dimensional models. Specialists will then analyze the blocks and incorporate them into a digital reconstruction of the lighthouse, much like assembling a giant archaeological puzzle more than two millennia in the making.
The project builds on substantial previous work. Over the past decade, researchers have already digitized more than 100 architectural fragments that remain underwater. These newly recovered blocks will now be added to that database, along with a wide range of historical sources, including ancient coins, mosaics, and written accounts from contemporary chroniclers.
Researchers hope this reconstruction will produce the most accurate representation ever created of the Lighthouse of Alexandria, a lost wonder that symbolized the power and grandeur of ancient Egypt’s greatest port city for centuries and is now slowly beginning to regain its form through the combined efforts of archaeology and modern technology.
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— ArchaeoHistories (@histories_arch) June 21, 2026