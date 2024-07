Las increíbles imágenes de la NASA de los asteroides pasaron muy cerca de la Tierra en junio

La NASA ha lanzado unas increíbles imágenes en las que se ve como dos asteroides pasaron muy cerca de la Tierra en junio. Lo curioso del caso es que uno de ellos fue descubierto unas semanas antes de que nos visitase. Algo totalmente impensable hace unos años que ahora es más fácil de determinar de lo que nos imaginamos y que puede acabar siendo lo que ayude a salvar a la humanidad. Esos ojos puestos en un universo que puede resultar especialmente peligroso. Estos elementos que van llegando a nuestra galaxia pueden convertirse en un auténtico inconveniente en muchos sentidos.

Los expertos están siempre vigilando una situación que puede acabar siendo la que marque el futuro de la humanidad. En el pasado han impactado contra la Tierra asteroides, de hecho, siguen haciéndolo, en forma de pequeñas rocas que no suponen un riesgo, pero eso no significa que no deban estar pendientes, de hecho, es algo que deberán intentar visualizar de la mejor forma posible. Estas imágenes muestran la vulnerabilidad de todo lo que nos rodea y de la importancia de la NASA en su misión de vigilar el planeta.

La NASA muestras las increíbles imágenes de estos asteroides

El mes de junio lo vamos a recordar, no solo por unas temperaturas anómalas, sino por unos asteroides que pasaron muy cerca de la Tierra. Un acontecimiento que la NASA se ha encargado de explicar. Vivimos algunas anomalías que van llegando poco a poco y lo hacen de tal forma que nos van afectando.

Hemos visto esas increíbles auroras boreales que han acabado siendo las que nos acompañen en unos días en los que España se ha visto afectada por este espectáculo. Pero quizás no ha sido el único que hemos podido ver, sino que simplemente nos hemos tenido que enfrentar a unos episodios realmente sorprendentes.

La Tierra ha visto pasar muy cerca a unos asteroides que fueron descubiertos unas semanas antes de su visita por la NASA. Una prueba más de la importancia de disponer de las herramientas necesarias para poder afrontar una serie de cambios que son fundamentales y que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado lo peligroso que es.

Los ojos de esos satélites o telescopios que vigilan y permiten descubrir un universo que puede acabar siendo una simple antesala de algo más. Una galaxia que podemos descubrir y algunas amenazas que llegan sin avisar.

Estos son los asteroides que pasaron cerca de la Tierra

La Agencia Espacial Europea ha sido la encargada de descubrirnos estos asteroides que llegaron a la Tierra por sorpresa y que se han convertido en el objeto de estudio por parte de la NASA que no debemos dejar escapar. Sin duda alguna estamos ante un fenómeno que volverá a repetirse.

Tal y como nos indican estos expertos: «El asteroide 2024 MK tiene un tamaño de entre 120 y 260 m y fue descubierto el 16 de junio de 2024. El asteroide pasará cerca de la Tierra el 29 de junio, durante el apogeo de las actividades del Día del Asteroides de este año». Algo que no conllevó ningún riesgo: «No existe riesgo de que 2024 MK impacte contra la Tierra. Sin embargo, un asteroide de este tamaño causaría daños considerables si lo hiciera, por lo que su descubrimiento justo una semana antes de que pase cerca de nuestro planeta pone de relieve la necesidad permanente de mejorar nuestra capacidad para detectar y monitorear objetos cercanos a la Tierra (NEO) potencialmente peligrosos».

El otro elemento que pasó muy cerca de la Tierra fue: «El asteroide (415029) 2011 UL21 es el mayor de los visitantes de la semana. Con 2310 m de diámetro, este asteroide es más grande que el 99% de todos los objetos cercanos a la Tierra conocidos. Sin embargo, no se acercará tanto a la Tierra. En su punto más cercano, el 27 de junio, todavía estará a más de 17 veces la distancia de la Luna». Siguiendo con el mismo artículo: «La órbita de este asteroide alrededor del Sol tiene una inclinación pronunciada, algo inusual para un objeto tan grande. La mayoría de los objetos grandes del Sistema Solar, incluidos los planetas y asteroides, orbitan alrededor del Sol en el plano ecuatorial o cerca de él. Esto podría ser el resultado de interacciones gravitacionales con un planeta grande como Júpiter. Júpiter puede desviar asteroides que antes eran seguros hacia la Tierra, por lo que comprender este proceso es importante».

Por lo que la NASA y la AEE, vigilan estos elementos que van llegando a nuestro planeta y aunque, en principio no suponen un riesgo, debe medirse su trayectoria de la mejor manera posible. Será la única forma de saber en todo momento si estos asteroides pueden o no acabar siendo peligrosos.