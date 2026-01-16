Hito en la ciencia sin precedentes: científicos descubren hasta cuándo habrá oxígeno en la Tierra y da miedo

Los científicos han descubierto hasta cuándo habrá oxígeno en la Tierra, una fecha que puede dar hasta miedo. Los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia que puede ponernos los pelos de punta, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, nos sumergirán en lo peor de estos días que tenemos por delante. Es hora de reconocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el futuro estará marcado por el medio ambiente.

Este oxígeno imprescindible para poder vivir puede convertirse en el elemento más buscado por una humanidad que ya debe estar lejos de este planeta. Nada más empezar a visualizar determinados cambios que pueden llegar de lejos y sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. El futuro del planeta puede estar marcado por unos cambios que nos van a acompañar en estos días que hasta la fecha no sabíamos. El fin del oxígeno en el planeta Tierra puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos, según este reciente estudio que tenemos por delante.

Sin precedentes llega un importante hito en la ciencia

Los expertos no dudan en estar pendientes de lo que nos dicen cada una de las señales que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de algunos elementos que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales. Es momento de apostar claramente por una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno.

Estaremos muy pendientes de una ciencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar y lo que nos está esperando es algo realmente sorprendente.

El oxígeno uno de los elementos sin el cual la vida es imprescindible, al menos, tal y como la conocemos, puede acabar desapareciendo por completo. De una forma que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar y sin duda alguna, con la mirada puesta a unos cambios que pueden ser esenciales.

Es hora de conocer este importante hito en la ciencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Científicos descubren hasta cuándo habrá oxígeno en la Tierra

El oxígeno en la Tierra puede tener los días contados, los expertos que han elaborado un reciente estudio que puede acabar siendo una auténtica pesadilla. El reloj que indica que el final de la humanidad está cerca, puede acabar siendo una realidad que veremos mucho más visible.

Las noticias que llegan desde el MIT no son buenas: «Hoy en día, el 21 por ciento del aire que respiramos está hecho de oxígeno molecular. Pero este gas no siempre estuvo en un suministro tan amplio y que sostene la vida, y de hecho estuvo en gran medida ausente de la atmósfera durante los primeros 2 mil millones de años de la historia de la Tierra. Entonces, ¿cuándo se acumuló por primera vez el oxígeno en la atmósfera? Los científicos del MIT ahora tienen una respuesta. En un artículo publicado hoy en Science Advances, el equipo informa que la atmósfera de la Tierra experimentó la primera afluencia significativa e irreversible de oxígeno hace 2.303 millones de años. Este período marca el comienzo del Gran Evento de Oxigenación, que fue seguido por nuevos aumentos más adelante en la historia de la Tierra. Los científicos también han determinado que este aumento inicial del oxígeno atmosférico, aunque pequeño, tuvo lugar en solo 1 a 10 millones de años y desencadenó una cascada de eventos que finalmente conducirían al advenimiento de la vida multicelular. «Es el comienzo de un intervalo muy largo que culminó en una vida compleja», dice Roger Summons, autor principal del artículo y profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias (EAPS) del MIT. «Se necesitaron otros aproximadamente 1.700 millones de años para que animales similares a los que tenemos hoy evolucionaran. Pero la presencia de oxígeno molecular en el océano y la atmósfera significa que los organismos que respiran oxígeno podrían prosperar». Los coautores del MIT de Summons incluyen al autor principal y postdoctorado Genming Luo, así como al profesor asociado de EAPS Shuhei Ono y al estudiante graduado David Wang. Los profesores Nicolas Beukes de la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica, y Shucheng Xie de la Universidad de Geociencias de China son los otros coautores».

Un inicio que también tiene un final y que los expertos han determinado en los próximos miles de años. Tiempo suficiente para que el ser humano o abandone el planeta o acabe con él, quizás antes de lo esperado ante una gran catástrofe.