El hallazgo que cambia lo que sabíamos de Marte: confirman que tuvo un océano gigantesco y llegó a ser un ‘planeta azul’

Confirman que tuvo un océano Marte que lo convertiría en el pasado en un planeta azul, algo que hoy en día cuesta de creer, pero este hallazgo nos lo confirma. Quizás hace millones de años, nuestro planeta estaba en un planeta rojo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tocará estar preparados para descubrir lo que nos está esperando, de un planeta rojo en el que todo puede ser posible.

Son tiempos de apostar claramente por este giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que todo puede ser posible. Con la llegada de ciertas peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos ayudará a entender un poco mejor un sistema solar con ciertas peculiaridades. El ser humano no dudará en emprender un viaje por el universo que puede dejarnos más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos a merced de unas circunstancias que, sin duda alguna nos darán más detalles del pasado del universo y de nuestro propio planeta.

Cambia todo lo que sabíamos de Marte este hallazgo

El agua es uno de los elementos esenciales para que haya vida, sin ella, es imposible disfrutar de una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán llegando a toda velocidad. Será el momento de conocer algunos elementos que serán claves.

Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante y lo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca con algunas novedades que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un cambio que se ha descubierto sobre un planeta rojo que quizás hasta no hace mucho era azul.

Marte se convertirá en un cambio de tendencia que puede convertirse en ese plus de buenas sensaciones, cuando descubrimos que la vida en este lugar del universo fue posible, quizás no en la posición actual, pero se ha confirmado que existió agua.

Los restos de esa agua y los motivos por los que se acabó, de la misma forma que lo hizo el oxígeno que puede que sea una de las novedades destacadas de estos días que tenemos por delante.

Confirma que tuvo un océano gigantesco

Los expertos de Science Alert explican en un reciente artículo que: «Marte está absolutamente lleno de evidencia de que el planeta rojo fue una vez un azul llamativo, completo con lagos brillantes, ríos serpenteantes y vastos océanos. Ahora, los científicos han calculado el «nivel del mar» durante el momento más húmedo conocido en la historia marciana. Examinando datos de tres satélites, científicos de Italia y Suiza se alojaron en un cañón llamado Coprates Chasma, que forma parte de Valles Marineris, la red de cañones más grande del Sistema Solar. Allí, las imágenes satelitales mostraban depósitos en forma de abanico que se parecen sospechosamente al tipo de deltas fluviales que se forman en nuestro planeta natal cuando el agua corriente se encuentra con un cuerpo estancio».

Siguiendo con la misma explicación: «»Las estructuras del delta se desarrollan donde los ríos desembocan en los océanos, como sabemos por numerosos ejemplos en la Tierra», dice Fritz Schlunegger, geomorfólogo de la Universidad de Berna en Suiza. «Las estructuras que pudimos identificar en las imágenes son claramente la desembocadura de un río en un océano. Todas las estructuras similares a los deltas se encontraron a altitudes de 3.650 a 3.750 metros (11.975 a 12.300 pies) por debajo del nivel de referencia de la superficie marciana. Eso lo sitúa a unos 1.000 metros por encima del punto más profundo de Valles Marineris, y lo convertiría en un mar aproximadamente del tamaño de nuestro propio Océano Ártico. «Pudimos proporcionar evidencia del antiguo océano más profundo y más grande de Marte hasta la fecha, un océano que se extendía a través del hemisferio norte del planeta», dice Ignatius Argadestya, geólogo de la Universidad de Berna. Los investigadores estiman que los depósitos se colocaron hace unos 3 mil millones de años, lo que haría de este período «el tiempo con mayor disponibilidad de agua superficial en Marte», escriben. Curiosamente, eso es unos cientos de millones de años más tarde que las estimaciones anteriores para la existencia de un océano marciano».

El descubrimiento de vida en este planeta es cuestión de tiempo: «Ya sea que toda esta agua se haya escapado hacia arriba o hacia abajo, la creciente evidencia apunta a un pasado exuberante y potencialmente habitable para nuestro vecino actualmente seco y polvoriento. Dado que la vida apareció en la Tierra con relativa rapidez, existe la posibilidad de que Marte también fuera el hogar breve de organismos tempranos de algún tipo».