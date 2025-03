Hallazgo inaudito: encuentran un animal que creían extinto desde hace 120 años y nadie puede creerlo

Un animal que se consideraba extinto desde hace 120 años ha sido redescubierto, generando asombro en la comunidad científica. La naturaleza continúa sorprendiéndonos con hallazgos extraordinarios que desafían nuestras certezas. Este tipo de descubrimientos demuestra la capacidad del mundo natural para preservar especies que creíamos perdidas para siempre.

El impacto de este hallazgo trasciende el ámbito científico, pues representa un rayo de esperanza para la biodiversidad global. Este redescubrimiento abre la posibilidad de localizar otras especies presumiblemente extintas que podrían haber sobrevivido en nichos ecológicos aislados o poco explorados. El caso de este animal evidencia las limitaciones de nuestro conocimiento sobre los ecosistemas y refuerza la importancia de la conservación ambiental. Este acontecimiento podría marcar el inicio de una nueva etapa en la investigación biológica, incentivando expediciones y estudios en hábitats remotos donde podrían persistir otras especies consideradas desaparecidas.

Llega un hallazgo inaudito

Desde hace 120 años y nadie podría creerlo este animal se creía extinto

La revista especializada Rewild nos explica este curioso descubrimiento que ha dejado a los científicos en shock. Tal y como explican: «El conejo de cola de algodón Omiltemi (Sylvilagus insonus), una especie de conejo perdida en la ciencia desde principios del siglo XX, ha sido redescubierto en la Sierra Madre del Sur, una cordillera en México. Un equipo de expedición dirigido por José Alberto Almazán-Catalán, ecólogo y presidente del Instituto para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad (INMACOB), visitó 10 áreas en el estado de Guerrero durante cinco años buscando el conejo. Encontraron al conejo en siete de las áreas que visitaron. El conejo de cola de algodón de Omiltemi es la decimotercera especie redescubierta como parte de la Búsqueda de Especies Perdidas de Re:wild, el mayor esfuerzo global para encontrar y proteger especies que no han tenido un avistamiento documentado científicamente en al menos 10 años, pero que no están extintas. «Solo saber que habían pasado 100 años, y que ningún otro científico había visto un conejo [Omiltemi] vivo es increíble», dijo Almazán-Catalán. «Es totalmente diferente del cottontail normal, y me quedé completamente asombrado y muy feliz de haber tenido la oportunidad de ver uno». El conejo tiene «cola de algodón» en su nombre, pero el conejo de cola de algodón Omiltemi no tiene una cola esponjosa, blanca y redonda. En cambio, su cola es negra y corta. Ninguno de los conejos de cola de algodón de Omiltemi que el equipo de expedición vio o de los que tomó fotos tenía colas blancas o manchas blancas de piel. La descripción original de la especie por la ciencia occidental y varios conejos de cola de algodón Omiltemi recogidos por Edward William Nelson en 1904 tampoco tienen manchas blancas o una cola blanca, pero en algún momento de las décadas siguientes, se incluyó «cola de algodón» en el nombre común de la especie».

