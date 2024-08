Los expertos predicen una nueva era de la exploración espacial

Durante las últimas siete décadas, la exploración espacial estuvo dominada por dos grandes potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, las reglas en la exploración del espacio exterior han cambiado.

Hoy en día, otros gobiernos, junto con empresas privadas e instituciones educativas, están invirtiendo en la industria espacial. Este movimiento es conocido como New Space o New Space Economy, y está transformando el modo en que la humanidad se relaciona con el espacio.

El telescopio espacial James Webb

La historia de la humanidad dio un giro fascinante con la inauguración del telescopio espacial James Webb, en 2021. Después de más de dos décadas de planificación y diseño, la NASA comenzó a presentar imágenes profundas y detalladas en el espectro infrarrojo del universo jamás vistas.

El universo que habitamos está lleno de polvo y gas. Esto dificulta la visión de sus profundidades. Para superar este obstáculo, los científicos utilizan la luz infrarroja, que permite atravesar ese material y observar lo que hay más allá.

El telescopio espacial Webb tiene como objetivo resolver enigmas del universo. Según la NASA, explorará mundos distantes que orbitan otras estrellas y estudiará las estructuras y orígenes misteriosos de nuestro universo y nuestro lugar en él.

Las imágenes de campo profundo capturadas por el telescopio revelan momentos congelados en el tiempo. En estas imágenes, nacen estrellas que, a su vez, dan origen a nuevos sistemas solares con planetas similares al nuestro.

New Space

New Space es un modelo que prioriza las inversiones privadas sobre las públicas y que está inspirado en las empresas visionarias de Silicon Valley. En el antiguo paradigma, conocido como Old Space, solo las grandes naciones con poder adquisitivo y los militares podían participar en la carrera espacial. New Space busca democratizar el acceso al espacio.

Un hito importante fue la aprobación de la Commercial Space Launch Act en 1984 por el Congreso de Estados Unidos. Esta ley creó un marco regulatorio favorable para la inversión del sector privado en la industria espacial.

Otro factor clave ha sido el desarrollo de tecnología más accesible y económica, como los nanosatélites. Estos han permitido a empresas privadas y universidades participar en la exploración espacial a un costo significativamente menor.

Otro antecedente importante fue el programa Commercial Orbital Transportation Services de la NASA. Este permitió que compañías privadas desarrollaran vehículos para transportar carga a la Estación Espacial Internacional, abriendo la puerta a una mayor participación del sector privado en la exploración espacial.

Un panorama extraordinario

En la actualidad, New Space es una industria en crecimiento que ha atraído a numerosos inversores privados. Estos nuevos actores han impulsado la creación de nueva tecnología.

Empresas como SpaceX, fundada por Elon Musk, han revolucionado la industria con el desarrollo de cohetes reutilizables. Esto ha reducido drásticamente los costos de lanzamiento. El primer cohete de SpaceX, el Falcon 1, fue el primero de una empresa privada en alcanzar la órbita terrestre.

Otro ejemplo destacado es Blue Origin, la empresa espacial fundada por Jeff Bezos, creador de Amazon. Blue Origin se centra en ofrecer servicios espaciales. Uno de sus logros más notables es el desarrollo del cohete New Shepard, que permitió a cuatro tripulantes particulares viajar al espacio.

Relativity Space es otra empresa emergente que está dejando su huella en la industria espacial. Esta compañía fue la primera en lanzar un cohete impreso en 3D. Aunque la nave no tripulada logró despegar, no alcanzó la órbita terrestre. Otras empresas que están marcando la pauta son Virgin Galactic, Planetary Resources, Planet Labs y Thales Alenia Space.

Los proyectos actuales en la nueva era espacial abarcan una amplia gama de áreas. Incluyen el turismo espacial, el empleo de cohetes reutilizables, la limpieza de la basura espacial, la minería espacial, la colonización de nuevos planetas, el desarrollo de nuevas estaciones espaciales, y la mejora de la tecnología y los satélites.

Estas empresas no solo están compitiendo con las agencias espaciales tradicionales, sino que también están colaborando con ellas en misiones conjuntas que acelerarán el proceso de exploración del espacio.

El planeta rojo y otros cuerpos celestes

Además de la Luna, Marte se ha convertido en el objetivo principal de la exploración espacial en las próximas décadas. Tanto la NASA como SpaceX tienen planes ambiciosos para enviar misiones tripuladas al planeta rojo en los próximos años, con el objetivo final de establecer colonias permanentes. La exploración de Marte no solo nos permitirá conocer más sobre la historia de nuestro sistema solar, sino que también nos ayudará a prepararnos para futuras misiones a planetas más distantes.

Pero la exploración espacial no se limita solo a la Luna y Marte. La NASA y la ESA están planeando misiones a otros cuerpos celestes, como los asteroides y las lunas de Júpiter y Saturno. Estos cuerpos contienen información invaluable sobre la formación del sistema solar y podrían albergar pistas sobre la existencia de vida en otros lugares del universo. La exploración de estos objetos nos acercará un paso más a responder la pregunta fundamental de si estamos solos en el cosmos.

