Ésta es la mejor hora del día para levantarse, lo dice la ciencia

La ciencia tiene muy clara cuál es la mejor hora para levantarse, madrugar quizás no sea algo positivo para la salud. Levantarse cuando aún no ha salido el sol para ir a trabajar es un acto que hacemos de forma automática. En busca de un buen café y con la lista de preocupaciones o de tareas pendientes en mente. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen esta diferencia importante, algo que quizás nos inspira a dar algunos giros de guion importantes en nuestro destino.

Poder controlar las mañanas es algo que promueven los gurús de productividad y el bienestar, pero hace unos años, antes de la entrada en el año 2000 la ciencia no decía lo mismo, sino todo lo contrario. Se defendía la llegada de una nueva era en la que el madrugar no solo era negativo, sino que representaba un riesgo para la salud. Algo muy distinto de lo que sucede hoy en día, cuando es algo totalmente necesario e incluso positivo para poder afrontar la vida y abrazar el éxito. Los expertos no se ponen de acuerdo ante un debate que nos deja cifras realmente desesperadas.

La mejor hora para levantarse según la ciencia

Las teorías sobre cuándo es mejor levantarse son muchas, casi tantas como personas. Cada persona es un mundo, necesita más o menos horas de dormir, hay personas que no necesitan despertador y a primera hora de la mañana ya están disfrutando de una serie de energías que sorprenden a más de uno.

En cambio, hay otras personas que viven más pendientes de la tarde, momento en el que están más receptivos. O incluso de la noche, cuando descubren que pueden poner en práctica todo su potencial. Madrugar no sienta de la misma forma a unos que a otros, sino más bien todo lo contrario.

Por lo que, establecer una hora para poder levantarse y disfrutar de unas jornadas que pueden acabar siendo las que marquen una diferencia importante. Necesitamos dormir más o menos, pero siempre desde el punto de vista de una serie de elementos que son fundamentales y con los que se necesita estar muy atento.

Los expertos de hace unos años tenían una teoría que decía que era mejor levantarse tarde, nada que ver con la actualidad y la tendencia a ver salir el sol para aprovechar la mañana.

La ciencia dice que esta es la hora a la que debes levantarte

Un grupo de investigadores de Reino Unido contradijo a lo que se decía desde la Universidad de Texas. Según este centro educativo de Estados Unidos, se daba el caso que los mejores estudiantes eran aquellos que asistían a clases por la mañana. Mientras que los peores eran los que estaban apuntados a las clases de tarde o nocturnas. Algo que quizás tiene que ver con las obligaciones de unos y de otros, ya que los que van por la mañana seguramente ni trabajen, ni tengan obligaciones familiares.

En Reino Unidos estudiaron los niveles de cortisol la hormona del estrés, en personas que se levantaban antes de las 7 eran más elevadas. Eso quiere decir que los problemas de salud de estos madrugadores eran mayores. Mientras que los que se levantaban más tarde tenían unos niveles más bajos y en esencia estamos ante un tipo de elemento que puede llegar a ser el que marque la diferencia.

Los que se levantan más tarde tienen unos niveles de estrés más bajos. De nuevo, dejando a un lado la ciencia, pueden ser personas que no trabajen, con lo cual, el estrés se queda en nada. Aunque es una tendencia que cada vez va a la baja, es algo que puede suceder, especialmente en determinadas franjas de edad.

La ciencia intenta con estas teorías dar una explicación a lo que realmente pasa a nivel global. Sin tener en cuenta que estamos ante un tipo de elemento que puede marcar la diferencia y que en esencia forma parte de una serie de condiciones propias del ser humano. Por lo que al final del recorrido lo que se necesita es empezar a pensar en apostar claramente en uno mismo.

Si te gusta levantarte pronto y te notas lleno de energía cuando lo haces, simplemente hazlo. En cambio, si lo tuyo es esperar a que el sol empiece a hacer de las suyas, ha llegado el momento de hacerlo. De poner en práctica aquello que te haga sentir bien. Siendo algo que te hará más bien de lo que imaginas. Más pronto o tarde, intenta aprovechar al máximo un día en el que seguro que podrás hacer una gran variedad de cosas. Cada uno intenta gestionar su tiempo de la mejor manera posible dentro de sus posibilidades y obligaciones.