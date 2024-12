Encuentran una tabla con un idioma jamás visto: 39 símbolos que traen de cabeza a los expertos

Varios pescadores han descubierto una misteriosa tabla de basalto con inscripciones en un idioma desconocido. El hallazgo tuvo lugar en el lago Bashplemi (Georgia), y lo expertos calculan que data de la Edad del Bronce Tardía o de la Edad del Hierro Temprana. Lo que la hace aún más intrigante es que las inscripciones no coinciden con ninguna lengua conocida, a pesar de que los símbolos presentan ciertas similitudes con escrituras de distintas culturas antiguas, como las del Medio Oriente, la India, Egipto y la Península Ibérica.

El hallazgo contiene 39 símbolos diferentes, algunos de los cuales podrían ser números o letras, lo que sugiere que se podría tratar de un alfabeto. Aunque el significado de los caracteres aún no se ha podido descifrar, los expertos creen que podrían representar un registro relacionado con un proyecto de construcción, un botín o una ofrenda. La tablilla tiene aproximadamente el tamaño de un libro y está organizada en siete líneas horizontales, aunque no se sabe si se debe leer de derecha a izquierda o de forma convencional. El mayor parecido que se ha encontrado hasta ahora es con la escritura proto-kartveliana, originaria de la región de Georgia, que data de hace más de 4.000 años. También se han identificado similitudes con los alfabetos fenicio, arameo y griego, lo que es comprensible dada la importancia histórica de esta zona.

La tabla con un idioma desconocido que intriga a los expertos

Los investigadores también han estudiado cómo se tallaron los símbolos en la piedra, y consideran que se utilizaron herramientas sofisticadas para la época, como taladros cónicos para trazar las líneas de los caracteres. Luego, e se suavizaron con herramientas redondeadas para darles forma. Este nivel de destreza sugiere un conocimiento avanzado de la metalurgia y la ingeniería para la época, lo que hace aún más enigmático el propósito de la inscripción.

A pesar de la dificultad para interpretar los símbolos, algunos expertos han planteado diversas teorías sobre el significado de la tablilla. Una de las hipótesis más aceptadas es que la inscripción podría estar relacionada con algún tipo de registro ceremonial o religioso, lo que implicaría su uso en rituales o como una ofrenda a alguna deidad. Otras teorías sugieren que la tablilla podría haber servido como un inventario de objetos ceremoniales o como un registro administrativo o militar.

Además de estas interpretaciones, algunos creen que la inscripción podría narrar la construcción de un monumento o una estructura significativa, dado el contexto histórico de la región, donde las civilizaciones de la Edad del Bronce y la Edad de Hierro estuvieron involucradas en importantes proyectos de construcción. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias suficientes para confirmar ninguna de estas teorías, y los investigadores continúan trabajando en el desciframiento de los caracteres.

El descubrimiento de esta tabla con un idioma desconocido podría cambiar la historia del desarrollo de los sistemas de escritura en el Cáucaso. Si se confirma que la inscripción es de la Edad del Bronce o principios de la Edad de Hierro, significaría que la escritura en Georgia comenzó mucho antes de lo que se pensaba, lo que podría reescribir parte de la historia de la región. La tablilla también podría tener implicaciones importantes para el estudio de las civilizaciones antiguas y sus interacciones a través del Cáucaso, el Medio Oriente y otras regiones.

Aunque los expertos todavía no han conseguido descifrar completamente la inscripción, este hallazgo ha abierto nuevas posibilidades de investigación. Si logran interpretar el lenguaje de la tablilla, éste podría ofrecer una visión única sobre las civilizaciones antiguas que habitaron el Cáucaso y sus conexiones culturales con otras culturas del mundo antiguo. Por ahora, los investigadores siguen adelante con su trabajo, con la esperanza de desvelar los secretos que guarda este objeto antiguo y enigmático.