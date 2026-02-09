Eclipses y ocultaciones febrero 2026: fenómenos raros del cielo nocturno

Febrero de 2026 no será un mes cualquiera para quienes levantan la vista al cielo en busca de algo más que estrellas sueltas. Será uno de esos meses que se marcan en el calendario astronómico con subrayado doble, porque vienen eclipses, ocultaciones y alineaciones poco habituales que convierten cualquier noche despejada en un pequeño espectáculo cósmico.

No hace falta ser astrónomo profesional ni tener un telescopio gigante para disfrutarlo. Basta con curiosidad, algo de paciencia y ganas de mirar. Porque este febrero el cielo se mueve, tapa, descubre y vuelve a tapar, recordándonos que ahí arriba nada está quieto.

Un eclipse solar parcial para abrir boca

Febrero arranca fuerte con un eclipse solar parcial, uno de los eventos más llamativos del mes. No será un eclipse total, pero eso no le quita interés. Cuando la Luna muerde el disco del Sol, aunque sea solo en parte, el ambiente cambia. La luz se vuelve rara, más plana, casi como si alguien hubiese bajado el brillo del día.

Este eclipse se producirá a mediados de febrero de 2026, con una duración de varias horas desde el primer contacto hasta el final. Será visible sobre todo en zonas del hemisferio norte, incluyendo regiones de Europa, el norte de África y parte de Asia occidental. En algunos puntos, la Luna llegará a cubrir más de la mitad del Sol, lo suficiente como para notarlo claramente.

Eso sí, conviene repetirlo siempre: nunca mires al Sol sin protección adecuada. Gafas homologadas, filtros solares o métodos indirectos son imprescindibles. La experiencia es bonita, pero la vista va primero.

Si quieres tener una visión más amplia de todo lo que traerá el mes, aquí tienes un buen resumen de referencia.

El eclipse penumbral de Luna: sutil, tranquilo y fácil de pasar por alto

Pocos días después, el protagonismo pasa a la Luna con un eclipse penumbral. Este tipo de eclipses no son espectaculares a simple vista, y justo ahí está su encanto. No hay mordiscos evidentes ni tonos rojizos intensos.

No es un eclipse para redes sociales llenas de dramatismo, pero sí para quienes disfrutan de los detalles finos y del cielo observado sin prisas.

La ocultación de Regulus

Una de las noticias más esperadas por los astros nomos aficionados será la ocultación de Regulus, una brillante y popular estrella . Este fenómeno menor se producirá en el mes de febrero , y será visible en determinadas partes del mundo , sobre todo en Europa y el norte de África, pero dependiente de la hora exacta y de la localización. Regulus es una estrella que mucha gente identifica sin saber el nombre que tiene y ver desaparecer a esta estrella detrás del borde lunar es una experiencia curiosa .

Con prismáticos es suficiente para disfrutarla, aunque un telescopio pequeño permite apreciar aún mejor el momento exacto del “apagón”.

Antares también entra en juego

Febrero no se conforma con una sola ocultación destacada. También llega la ocultación de Antares, una estrella rojiza muy característica, situada en la constelación de Escorpio. Su color y brillo la convierten en una de las favoritas del cielo nocturno, y verla desaparecer tras la Luna es todo un lujo.

Este evento será visible desde regiones concretas, especialmente en latitudes más meridionales, y requiere consultar horarios muy precisos, ya que la diferencia de minutos puede marcar si se ve o no.

Además de lo visual, estas ocultaciones tienen interés científico, ya que ayudan a afinar mediciones sobre la órbita lunar y el perfil irregular de su superficie.

¿Y los planetas? También hay sorpresas

Aunque febrero de 2026 no traerá un gran eclipse planetario, sí habrá acercamientos y ocultaciones lunares de planetas visibles, en las que la Luna pasará muy cerca —o incluso por delante— de alguno de ellos.

A diferencia de las estrellas, los planetas no desaparecen de forma tan brusca. Su tamaño aparente hace que el proceso sea más gradual, casi elegante. Son eventos menos frecuentes y muy agradecidos para la observación visual y la fotografía.

Consejos rápidos para no perderte nada

Para disfrutar de todos estos fenómenos sin frustraciones de última hora, conviene tener en cuenta algunos detalles prácticos:

Consulta siempre horarios locales exactos , ya que varían según la ciudad.

Busca un lugar con poca contaminación lumínica y horizonte despejado.

Ten a mano prismáticos o un telescopio sencillo .

Para eclipses solares, solo usa protección homologada .

Si quieres fotografiar, haz pruebas antes y usa trípode.

Un mes para reconciliarse con el cielo

Febrero de 2026 será uno de esos meses que recuerdan por qué mirar al cielo sigue teniendo sentido. No todo será espectacular ni inmediato, pero justo ahí está la magia: en la espera, en el detalle, en saber que estás viendo algo que ocurre con una precisión matemática perfecta y, aun así, sigue emocionando.

Eclipses, ocultaciones, sombras suaves y estrellas que se apagan por un momento. El cielo no hará ruido, no enviará avisos, pero estará ahí. Y quien se tome el tiempo de mirar, se llevará algo más que una buena foto: una experiencia real, directa y profundamente humana.

