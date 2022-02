En el transcurso del año 2022 seremos los espectadores de un eclipse de Luna y un eclipse de Sol. Si bien habrá otros eventos de eclipses, solo se podrán observar desde España un eclipse total de Luna, en el mes de mayo, y un eclipse parcial de Sol, en octubre. Los astrónomos ya han anunciado las fechas y han dado algunas recomendaciones para observar mejor estos fenómenos.

Próximos eclipses de Luna y de Sol

El primer eclipse solar parcial en 2022 tendrá lugar el 30 de abril, pero no podrá ser observado en Europa, por lo cual tendremos que esperar hasta el 15 de mayo, cuando habrá un eclipse total de Luna.

15 y 16 mayo, eclipse total de Luna

Este eclipse total de Luna será visible en Europa, América y África. La Luna entrará en la penumbra el 15 de mayo a las 9:31 p.m. Eastern Time (03.31 hora peninsular) y se mantendrá hasta las 2:52 A.M. ET (08.52 hora peninsular) del 16 de mayo.

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna, lo cual genera una sombra que oscurece a la Luna. En el eclipse lunar total, toda la superficie lunar entra en la sombra terrestre.

Para ver un eclipse de Luna no es necesario usar ninguna protección ocular y se podrá apreciar a simple vista. Sin embargo, siempre se recomienda observarlo con un telescopio, para poder apreciar mejor el fenómeno.

25 octubre, eclipse parcial de Sol

Este eclipse parcial de Sol será visible en España solamente en Álava, Asturias, Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Cuenca, Girona, Guipúzcoa, Huesca, Islas Baleares, La Rioja, León, Leida, Navarra, Palencia, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

El eclipse comenzará a las 11:34:48, mientras que el máximo ocurrirá a las 11:59:57 y terminará a las 12:25:27.

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna se mueve entre el Sol y la Tierra de ocultando una parte del Sol. Es decir, la Luna oculta una parte del Sol en su sombra.

Las recomendaciones para ver un eclipse solar es nunca mirar al Sol directamente, pues es nocivo para los ojos, e incluso puede causar ceguera. Para observar el eclipse se deben usar lentes, telescopios o binoculares con filtros especiales. También se puede hacer un dispositivo casero mirando a través de una caja con un pequeño orificio.

El 8 noviembre habrá otro eclipse lunar total, pero no podrá ser visto desde España. La Luna entrará en la penumbra a las 3:01 a.m. EST el 8 de noviembre (10:01 a.m. hora peninsular) hasta las 8:58 A.M. EST (15:58 p.m. hora peninsular).

