Conjunción de Venus y Mercurio febrero 2026: guía de visión nocturna
Guía completa para ver la conjunción de Venus y Mercurio en febrero 2026 y no perderte este fenómeno nocturno.
Telescopios recomendados febrero 2026
Cómo identificar planetas visibles febrero 2026
¿Por qué nos fascina el Universo?
Una conjunción no es una alineación de los planetas , sino que los planetas desde la Tierra aparentemente se alinean en una región del cielo . En este caso, Venus y Mercurio están tan cerca que se encuentran separados por poco más de cuatro grados . Viene a ser como el ancho de dos dedos extendidos y con el brazo estirado.
Lo curioso es que ambos planetas son interiores, es decir, orbitan más cerca del Sol que la Tierra , por lo que siempre se ven al amanecer o al anochecer, nunca en plena noche. Aprendemos que en febrero de 2026, esta conjunción se da en el cielo del atardecer , justo después de la salida del Sol, lo que hace la tarea más gratificante … y emocionante .
Temas:
- Astronomía
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios