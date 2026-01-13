Los científicos no dan crédito al descubrimiento de la NASA: lo que encontraron bajo el hielo de Groenlandia

El descubrimiento de los expertos de la NASA bajo el hielo de Groenlandia pone los pelos de punta a los científicos. Desde una serie de elementos que pueden ser los que nos afectarán de lleno, en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, pueden acabar marcando una diferencia significativa. El planeta Tierra siempre guarda secretos en uno de los rincones más extraños que nadie podría imaginar, bajo una capa de hielo de Groenlandia los satélites de la NASA han detectado algo inusual.

Lo que encontraron bajo el hielo de Groenlandia

Tal y como nos explican desde el blog de la NASA: «En abril de 2024, el científico de la NASA Chad Greene voló a bordo de un Gulfstream III con un equipo de ingenieros, monitoreando un instrumento de radar mientras sondeaba la capa de hielo de Groenlandia a continuación. Volando a unas 150 millas al este de la Base Espacial Pituffik en el norte de Groenlandia, Greene tomó esta foto desde la ventana del avión que mostraba la vasta y estéril extensión de la superficie de la capa de hielo. Fue entonces cuando el radar detectó inesperadamente algo enterrado dentro del hielo. «Estábamos buscando el lecho del hielo y saltamos Camp Century», dijo Alex Gardner, un científico criosférico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, que ayudó a dirigir el proyecto. «Al principio no sabíamos lo que era». Camp Century, también conocida como la «ciudad bajo el hielo», es una reliquia de la Guerra Fría. Los EE. UU. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó la base militar en 1959 cortando una red de túneles dentro de la capa cercana a la superficie de la capa de hielo. Después de que fuera abandonado en 1967, la nieve y el hielo continuaron acumulándose, y las estructuras sólidas asociadas con la instalación ahora se encuentran al menos a 30 metros (100 pies) por debajo de la superficie».

Siguiendo con la misma explicación: «El radar mide la distancia enviando ondas de radio y el tiempo que tardan en reflejarse en el sensor. Como un ultrasonido para capas de hielo, los científicos pueden usar el radar para mapear la superficie del hielo, sus capas internas y el lecho rocoso debajo. Las encuestas aerotransportadas pasadas que sobrevolaron Camp Century han detectado signos de la base dentro del hielo. Esos vuelos utilizaron un radar convencional de penetración en tierra, que apunta directamente hacia abajo y produce un perfil 2D de la capa de hielo. En esa vista (mapa a continuación), las estructuras sólidas de Camp Century aparecen como un punto en las capas de hielo deformadas. Los vuelos de abril de 2024, sin embargo, tenían el UAVSAR (Radar de Apertura Sintética de Vehículos Aéreos Deshabitados) de la NASA montado en el vientre de la aeronave. El sistema mira hacia abajo y hacia un lado, produciendo mapas con más dimensionalidad. «En los nuevos datos, las estructuras individuales en la ciudad secreta son visibles de una manera que nunca antes se habían visto», dijo Greene, también científico criosférico en JPL. Comparando el nuevo mapa de radar de Camp Century (que se muestra en la parte superior de esta página) con los mapas históricos del diseño planificado de la base, las estructuras paralelas parecen alinearse con los túneles construidos para alborgar una serie de instalaciones. La dimensión añadida también significa que interpretar las imágenes puede ser difícil. Por ejemplo, la larga línea que aparece «por encima» de la base es el lecho de hielo, que se encuentra al menos una milla por debajo de la superficie de la capa de hielo y muy por debajo de la profundidad de Camp Century. En esta vista, el lecho de hielo aparece sobre la base porque el retorno del radar muestra parte del lecho de hielo que está lejos».