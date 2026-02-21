Los científicos no dan crédito: descubren un hongo que puede fabricar oro, y lo puedes producir en tu casa

Desde tiempos inmemoriales, el oro ha fascinado a la humanidad, impulsando la búsqueda de métodos para obtener este valioso metal. Por lo general, estas técnicas han representado un alto coste económico y un impacto ambiental considerable. Lo que nadie sospechó, fue la existencia de un hongo que puede fabricar oro.

Y lo más curioso es que este microorganismo no se vinculaba con procesos metalúrgicos. Ahora, tras los recientes avances científicos, pasó a llamar la atención por su potencial aplicación, que va mucho más allá del laboratorio.

¿Cuál es el hongo que puede fabricar oro?

La investigación, publicada en Nature Communications, se centra en una cepa del Fusarium oxysporum, un hongo ampliamente distribuido en el medio natural. Este organismo, tradicionalmente conocido por su impacto en cultivos, demostró una capacidad inesperada: puede transformar compuestos minerales en partículas de oro.

El experimento fue liderado por un equipo de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), bajo la dirección de Tsing Bohu. La metodología consistió en exponer al hongo a una muestra de polvo procedente de un meteorito del cinturón de asteroides.

A lo largo del proceso, se observó cómo el hongo absorbía minerales como hierro, calcio y aluminio, y generaba nanopartículas de oro en su superficie.

El hallazgo se considera relevante porque no sólo implica una forma biológica de interacción con metales, sino que sugiere un mecanismo natural de bioprecipitación que podría tener aplicaciones a gran escala.

¿Cómo logra un hongo transformar minerales en oro?

El Fusarium oxysporum parece detectar e incorporar oro a su estructura biológica. Este comportamiento se alinea con un fenómeno conocido como ciclo biogeoquímico del oro, en el que los microorganismos contribuyen a la formación, disolución o acumulación de este metal en condiciones superficiales del planeta.

Los análisis del estudio, revelan que los hongos pueden iniciar procesos de oxidación del oro, facilitando la aparición de especies disueltas que luego se acumulan nuevamente en forma sólida.

Esta dinámica no había sido suficientemente explorada por la ciencia, que se había centrado principalmente en bacterias como protagonistas del proceso.

Además, los datos indican que existe una correlación entre la diversidad de hongos presentes en un entorno aurífero y la concentración de oro en ese lugar. En concreto, el orden Hypocreales (al que pertenece el Fusarium oxysporum) ocupa una posición central dentro del ecosistema fúngico en zonas ricas en este metal.

¿Se puede plantar este hongo en casa?

Este fenómeno se enmarca en un campo emergente llamado minería metabólica, que estudia el uso de organismos vivos para la extracción de minerales valiosos. A diferencia de la minería tradicional, que implica la destrucción del entorno, esta técnica ofrece un enfoque más respetuoso con el medio ambiente.

Uno de los aspectos más llamativos es la posibilidad de replicar este proceso en condiciones controladas. El cultivo del Fusarium oxysporum no requiere instalaciones complejas.

En teoría, se podrían generar pequeñas cantidades de oro mediante cultivos en laboratorio o incluso en espacios domésticos adaptados, siempre que se disponga del material mineral adecuado.

¿Cómo podría aprovecharse la industria y la ciencia de este hongo que puede fabricar oro?

Este enfoque no sólo plantea una alternativa para la extracción en la Tierra, sino que también podría aplicarse en la exploración espacial. La base de datos Asterank ha identificado una decena de asteroides cercanos que contienen recursos valorados en más de 1.500 millones de dólares.

La capacidad del hongo para procesar minerales extraterrestres convierte a la minería metabólica en una herramienta potencial para futuras misiones espaciales.

Aunque el rendimiento actual del hongo en la producción de oro es limitado, los investigadores exploran formas de modificar genéticamente las cepas para aumentar su eficacia. También se estudia su comportamiento en distintos tipos de sustratos y bajo diversas condiciones ambientales.

La posibilidad de integrar este proceso en entornos industriales plantea un nuevo modelo de extracción: menos invasivo, menos costoso y más replicable. A su vez, abre una línea de investigación en la que la biotecnología se convierte en un actor principal en la economía de los recursos.

A medio plazo, la investigación del hongo que puede fabricar oro podría fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción basadas en la manipulación de organismos vivos.