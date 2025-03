Un científico descubre algo que desafía la física: «Podríamos estar dentro de un agujero negro»

Podríamos estar dentro de un agujero negro, un científico ha descubierto algo que desafía la física y se coloca en un punto del que debemos empezar a tener en consideración. Tenemos que estar pendientes de unas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días en los que quizás todo es posible. La ciencia avanza tan rápidamente que nos descubre una serie de novedades destacadas sin apenas esperarlo. Es momento de dejar salir una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado.

Desafía la física este descubrimiento científico

Podríamos estar dentro de un agujero negro

Estaríamos dentro de un agujero negro según un experto en física que ha realizado una nueva teoría que realmente pone los pelos de punta. Lo que parecería un guion de Netflix es una teoría que han realizado estos expertos que pueden cambiar la historia de la humanidad.

Tal y como explican los expertos de Discover Magazine: «Cuando Lior Shamir, un científico de la Universidad Estatal de Kansas, examinó imágenes del Telescopio Espacial James Webb Advanced Deep Extragalalactic Survey (JADES), vio algo bastante inesperado. La mayoría de las 263 galaxias que observó giraban en la misma dirección, con dos tercios girando en el sentido de las agujas del reloj, informó Shamir en los Avisos Mensuales de la Real Sociedad Astronómica. ¿Por qué es esto significativo? En un universo aleatorio, las rotaciones de galaxias deben dividirse aproximadamente en dos direcciones. El hecho de que este no parezca ser el caso en nuestro Universo sugiere que otras fuerzas que no entendemos completamente pueden estar en juego. «Todavía no está claro qué causa que esto suceda, pero hay dos posibles explicaciones principales», dijo Shamir en un comunicado de prensa. «Una explicación es que el universo nació en rotación. Esa explicación concuerda con teorías como la cosmología del agujero negro, que postula que todo el universo es el interior de un agujero negro. Pero si el universo realmente nació en rotación, significa que las teorías existentes sobre el cosmos están incompletas».

Siguiendo con la misma explicación: «Otro aspecto sorprendente del estudio fue lo obvio que apareció el efecto. «El documento sugirió que no es necesario ser un astrofísico para identificar el fenómeno. La diferencia es tan extrema que puede ser notada e inspeccionada incluso por el ojo humano sin ayuda», dijeron los autores del artículo. «No hay necesidad de habilidades o conocimientos especiales para ver que los números son diferentes. Con la potencia del Telescopio Espacial James Webb, cualquiera puede verlo», agregó Shamir en el comunicado. Aunque la teoría del «Universo dentro de un agujero negro» es tentadora, también podría haber una explicación más peatonal para las observaciones inesperadas: algunas mediciones anteriores de nuestro Universo son incorrectas, especialmente la velocidad a la que gira la galaxia de la Vía Láctea!.

Esta teoría ha revolucionado la ciencia y puede ser un giro en la vida tal y como la conocemos. Nuestra vida puede ser muy diferente a como nos imaginaríamos.