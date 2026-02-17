El cambio que afecta a la Tierra y que pone en alerta a los científicos: no estamos preparados para lo que llega

No estamos preparados para el cambio que llega a la Tierra, los científicos ponen en alerta a todo el planeta. La realidad siempre acaba superando la ficción. Lo que fue un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectarán de lleno o nos está afectando, viendo lo que sucede en un planeta que cada día tiene más elementos destacados.

El cambio climático es una realidad que nos está dejando una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Estaremos muy pendientes de una serie de peculiaridades que pueden acabar llegando a toda velocidad de una manera que nos costará creer.

Es hora de tener en mente algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. La aceleración de este proceso puede poner los pelos de punta a más de uno. Sólo necesitamos conocer estos datos que van llegando a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en cuestión de horas.

Afecta la acción del hombre sobre una Tierra que parece que puede acabar de darnos algunos elementos que serán esenciales y que, sin duda alguna, será el que marcará estos días. Tocará estar pendientes de algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera muy diferente.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Pone en alerta a los científicos el cambio que llega a la Tierra

Hay un cambio que llega a la Tierra y que puede acabar siendo la antesala de algo más, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de apostar claramente a esta situación del todo inesperada que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican desde la revista especializada One Earth: «El clima de la Tierra ahora se está alejando de las condiciones estables que apoyaron a la civilización humana durante milenios. Cruzar los umbrales de temperatura críticos puede desencadenar retroalimentación autorreforzada y dinámicas de inflexión que amplifican el calentamiento y desestabilizan los componentes distantes del sistema terrestre. Los umbrales de invertuso inciertos hacen que la precaución sea esencial, ya que cruzarlos podría comprometer al planeta a una trayectoria de invernadero con consecuencias duraderas y potencialmente irreversibles».

Con unos datos que ponen los pelos de punta: «Durante el Pleistoceno medio a final (∼1,2 millones a 11.700 años antes de la actualidad), el clima de la Tierra oscilaba entre las edades de hielo y los interglaciales más cálidos, con temperaturas que oscilaban aproximadamente entre -6 °C y +2 °C en relación con la media preindustrial de ~14 °C. El Holoceno, que comenzó hace ~11.700 años, se convirtió en un clima relativamente estable que permitió que la agricultura, las sociedades complejas y los ecosistemas actuales se desarrollaran y prosperaran. Hoy en día, las temperaturas globales son tan cálidas como, o más cálidas que, cualquier período en los últimos 125.000 años y es probable que los niveles de dióxido de carbono sean más altos que en cualquier momento en al menos los últimos dos millones de años .1 Estamos dejando las condiciones estables del Holoceno y entrando en un período de cambio climático sin precedentes más allá de la envolvente interglacial natural, con resultados que son difíciles de predecir». En un esfuerzo por mitigar los niveles peligrosos de calentamiento, el Acuerdo de París formalizó el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, sin embargo, las temperaturas globales han superado recientemente este límite durante 12 meses consecutivos, coincidiendo con un calor récord, incendios forestales, inundaciones y otros extremos.2 Aunque la superación del límite de temperatura generalmente se evalúa utilizando la temperatura media centrada en 20 años, las simulaciones de modelos climáticos sugieren que la reciente brecha a 12 meses puede indicar que este promedio a largo plazo es de 1,5 °C o cerca de 1,5 °C.2 A pesar de décadas de investigación y sofisticado modelado climático computacional, la magnitud y el ritmo de estos eventos han sorprendido a los científicos, lo que planteando preguntas sobre qué tan bien Las proyecciones climáticas actuales capturan el riesgo. Al mismo tiempo, la investigación sobre los puntos de inflexión climático, la amplificación de las retroalimentación y las interacciones en cascada muestra que varios componentes del sistema terrestre pueden estar más cerca de desestabilizar de lo que se creía.3 Se cree que estos procesos son los precursores de una posible «trayectoria de invernadero»: una vía en la que las retroalimentacións autorrefuerzos empujan el sistema climático más allá de un punto de no retorno, comprometiendo al planeta a temperaturas sustancialmente más altas a largo plazo, incluso si las emisiones se reducen más tarde».