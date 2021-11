Aún existen personas que no creen en el calentamiento global, pero sí, es una amenaza latente y que parece no desacelerar. Ya muestra su impacto en el ecosistema y cómo afecta directamente a la vida humana, pese a que esta es la responsable de que hoy el mundo se enfrente a las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, cada vez hay más grupos emergentes que luchan por frenar y evitar que la Tierra sufra aún más, sobre todo la salud de los seres humanos. No hay que olvidar que todas las personas del mundo podemos hacer algo, aunque sea en nuestra pequeña escala, para contribuir a la preservación del medio ambiente que nos rodea.

La temperatura en el planeta se ha elevado a niveles que vuelven las estaciones del año más intensas y de riesgo mortal tanto para los animales como para la especie humana. En el caso del verano, son cada vez más insoportables por el fuerte calor. La inestabilidad climatológica ha desencadenado un mayor número de inundaciones, enfermedades virales, sequías prolongadas y catástrofes naturales.

Pero, ¿por qué ocurre el cambio climático?

La Tierra ha presentado constantes cambios en la formación de su ecosistema hasta convertirse en lo que hoy conocemos, cambios que comienzan por el clima. Sin embargo, desde que el ser humano descubrió nuevas formas de revolucionar su sistema de vida, comenzó una explotación de combustible fósil y deforestación, lo que redujo la capacidad del planeta de renovarse y, además, ocurre una emisión de gases invernaderos que se alojan en la atmosfera reteniendo el calor.

Los científicos luchan por frenar los efectos del cambio climático, sobre todo porque para el año 2050 las consecuencias serán irreversibles y la humanidad entera vivirá bajo un aire totalmente contaminado. Para el profesor de la Universidad de Aberdeen, Peter Smith, que «la contaminación del aire y las emisiones que causan el cambio climático van de la mano, por lo que una menor acción sobre el cambio climático significará una peor calidad del aire”.

Cómo afecta la salud de los humanos

Las consecuencias del cambio climático sobre el ser humano son predecibles. Variaciones en los estados del clima que intensifican los desastres naturales y contribuyen con un aumento en las enfermedades, han aumentado la tasa de mortalidad en las últimas décadas. La sequía causa desabastecimiento de alimento, como consecuencia surge la desnutrición; la contaminación del agua produce diarreas, durante las lluvias proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades como la malaria y el dengue.

Estamos a tiempo de salvar al planeta. De encender el botón de emergencia y evitar que llegue el momento en que ya no podamos salvarnos. Las consecuencias del cambio climático son nefastas y para cambiarlas, tenemos que empezar por cambiar nuestro estilo de vida. Es responsabilidad de todos y no hay que mirar para otro lado.