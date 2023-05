El ayuno es una práctica que ha sido utilizada por diversas culturas y religiones durante siglos. Sin embargo, en los últimos años, el ayuno ha ganado popularidad como una forma de mejorar la salud y promover la longevidad. Pero, ¿realmente el ayuno afecta a nuestra esperanza de vida? En este artículo exploramos los diferentes estudios que se han realizado sobre el tema para tratar de dar respuesta a esta pregunta.

Tipos de ayuno

Antes de comenzar, es importante aclarar que existen diferentes tipos de ayuno. El ayuno intermitente, por ejemplo, consiste en alternar períodos de ayuno con períodos de alimentación normal. Por otro lado, el ayuno prolongado implica abstenerse de alimentos durante varios días o incluso semanas. En este artículo nos referimos principalmente al ayuno intermitente, que es el tipo de ayuno más estudiado en relación a la longevidad.

En cuanto a los estudios sobre el ayuno y la esperanza de vida, los resultados son mixtos. Algunos estudios sugieren que el ayuno puede tener efectos positivos en la longevidad e incluso sobre la memoria, mientras que otros no encuentran ninguna correlación entre ambas variables.

Un estudio en California

Por ejemplo, un estudio realizado en 2014 por la Universidad de California, en Berkeley, encontró que el ayuno intermitente en ratones aumentaba su esperanza de vida en un 11%. Los ratones que ayunaron cada dos días vivieron más tiempo que los que comieron normalmente todos los días. Además, los ratones que ayunaron mostraron mejoras en su salud metabólica, incluyendo niveles más bajos de glucosa en sangre y una mejor sensibilidad a la insulina.

Otro estudio, publicado en 2015 en la revista Cell Metabolism, encontró que el ayuno intermitente en humanos tenía efectos positivos en la salud cardiovascular. Los participantes del estudio que practicaron el ayuno intermitente durante 12 semanas mostraron reducciones significativas en su presión arterial, colesterol y triglicéridos. Sin embargo, este estudio no evaluó la esperanza de vida de los participantes.

Otros estudios

Por otro lado, un estudio publicado en 2017 en la revista JAMA Internal Medicine no encontró ninguna relación entre el ayuno y la longevidad. Los investigadores analizaron los datos de más de 1.900 personas mayores de 70 años y encontraron que aquellos que ayunaron no vivían más tiempo que aquellos que no lo hacían.

Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos resultados contradictorios? En primer lugar, es importante tener en cuenta que los estudios en humanos sobre el ayuno y la longevidad son relativamente nuevos y aún se necesitan más investigaciones para confirmar los resultados. Además, es posible que el efecto del ayuno en la longevidad sea diferente en diferentes poblaciones y dependa de factores como la edad, el género y la salud general de la persona.

También es importante destacar que el ayuno no es una práctica adecuada para todas las personas y puede ser peligroso en algunos casos. Las personas que padecen trastornos alimentarios, diabetes, hipoglucemia o que toman ciertos medicamentos deben evitar el ayuno. Además, el ayuno prolongado puede provocar deshidratación, desequilibrios electrolíticos y otros problemas de salud.