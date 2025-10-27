Alerta de la NASA: el eje de la Tierra se ha desplazado por una presa en China y los días ya no van a durar lo mismo

El eje terrestre ha comenzado a desplazarse, y lo ha hecho por una intervención humana que, hasta hace poco, no figuraba en nuestras preocupaciones cotidianas. Una presa en China ha alterado lo que creíamos inalterable, y con ello, los días que tal vez nunca hubiésemos considerado relevantes empiezan a adquirir otro peso.

De ahora en adelante, será necesario prestar atención a una NASA que, poco a poco, va revelando datos de un planeta que podría convertirse en algo más que el telón de fondo de nuestras rutinas. Quizás haya llegado ese momento en el que conviene mirar con otros ojos ciertos elementos que, sin previo aviso, podrían tornarse esenciales.

El planeta parece que nos manda más de un mensaje, ante una intervención del ser humano que está cambiando por completo este bonito planeta. Es hora de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar convirtiéndose en la mejor opción posible para un futuro repleto de actividad que puede darnos un ejemplo de lo que nos está esperando. Son tiempos de ver llegar una situación que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos próximos días con una intervención de China que puede cambiarlo todo.

La NASA lanza una importante alerta

Los expertos de la NASA, lanzan una importante alerta que puede convertirse en una de las más significativas de los últimos tiempos. Por lo que, quizás deberemos empezar a ver llegar un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

El cambio climático quizás no sea la única amenaza a la que nos enfrentaremos, sino que tendremos por delante una serie de novedades que pueden llegar a ser las que marcarán estas próximas jornadas. Este futuro que nos está esperando puede estar marcado por un cambio que puede acabar siendo clave.

China parece que ha conseguido hacer posible lo imposible, en estos días que todo causa un impacto sobre el medio ambiente. Lo que ha descubierto la NASA realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no teníamos por delante.

El eje de la Tierra se ha desplazado por lo que ha pasado en China

El medio especializado CMU explica que: «Imagina algo tan masivo que pueda desequilibrar suavemente todo el planeta. Eso es exactamente lo que ha hecho una presa colosal en China: cambiando el eje de rotación de la Tierra en casi una pulgada y alargando sutilmente nuestros días. Esto puede sonar como ciencia ficción, pero es real, verificado por la NASA y expertos que estudian los delicados movimientos del planeta. Construida durante 18 años, la presa de las Tres Gargantas remodeló el flujo del río Yangtze, creando un embalse tan vasto que contiene alrededor de 10 billones de galones de agua. Esta acumulación de agua no es solo una hazaña de ingeniería; tiene un efecto sorprendente en el giro y la estabilidad de la Tierra».

Siguiendo con la misma explicación: «Entre 1994 y 2012, la presa de las Tres Gargantas transformó el río Yangtze en un enorme embalse que contenía aproximadamente 39.300 millones de metros cúbicos (alrededor de 10 billones de galones) de agua. Los expertos del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA informan que este peso ha desplazado físicamente el eje de rotación de la Tierra en casi dos centímetros, aproximadamente tres cuartos de pulgada. Aunque dos centímetros pueden parecer pequeños, es significativo cuando se considera el tamaño del planeta. Aún más intrigante es que esta masa añadida se concentra por encima del nivel del mar, presionando la corteza terrestre y redistribuyendo la masa del planeta. Los científicos explican que los cambios en la forma en que se distribuye la masa de la Tierra influyen en el momento de inercia, la propiedad que afecta la rapidez con la que gira el planeta. Piensa en un patinador figurativo girando con los brazos extendidos: cuando el patinador tira de sus brazos hacia adentro, giran más rápido; cuando se estiran de nuevo, el giro se ralentiza. La Tierra también gira un poco más lento cuando la masa se aleja de su eje. El embalse de la presa esencialmente «extiende los brazos del planeta», causando una pequeña desaceleración de aproximadamente 0,06 microsegundos cada día. Aunque es imperceptible en la vida diaria, es medible con instrumentos de precisión».

Estos días que pasan a toda velocidad, quizás acabe siendo algo que se acelere gracias a estos elementos que acabarán siendo los que marcarán la diferencia.