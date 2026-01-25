África se está partiendo en dos y los geólogos lo han confirmado: el descubrimiento que lo cambia todo

El descubrimiento que lo cambia todo, África se está partiendo en dos y los geólogos lo han confirmado. El planeta Tierra está cambiando y lo está haciendo con algunos elementos que pueden darnos algunas peculiaridades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que, sin duda alguno, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican de Ecoticias: «La capa exterior de la Tierra está hecha de enormes losas rocosas llamadas placas tectónicas que flotan en una capa más suave más profunda dentro del planeta. La grieta de África Oriental marca la línea donde la placa africana se rompe en dos piezas conocidas como las placas de Nubia y Somalia, que llevan la mayor parte del continente y el Cuerno de África.Desde el Golfo de Adén hacia Mozambique, la grieta se extiende por más de 3.000 kilómetros como un valle largo y caído. National Geographic describe esta región como un lugar donde África se está literalmente «dividiendo en dos», y donde la placa somalí más pequeña eventualmente se alejará lo suficiente como para ser su propia masa terrestre en un mapa futuro».

Siguiendo con la misma explicación de Royalholloway:»La litosfera de la Tierra (formada por la corteza y la parte superior del manto) se divide en una serie de placas tectónicas. Estas placas no son estáticas, sino que se mueven entre sí a diferentes velocidades, «deslizándose» sobre una astenosfera viscosa. Todavía se debate exactamente qué mecanismo o mecanismos están detrás de su movimiento, pero es probable que incluya corrientes de convección dentro de la astenosfera y las fuerzas generadas en los límites entre las placas. Estas fuerzas no simplemente mueven las placas, sino que también pueden hacer que las placas se rompan, formando una grieta y potencialmente conduciendo a la creación de nuevos límites de placas. El sistema de Rift de África Oriental es un ejemplo de dónde está sucediendo esto actualmente. El Valle del Rift de África Oriental se extiende más de 3.000 km desde el Golfo de Adén en el norte hacia Zimbabue en el sur, dividiendo la placa africana en dos partes desiguales: las placas somalíes y nubias. La actividad a lo largo de la rama oriental del valle de la grieta, que corre a lo largo de Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando la gran grieta apareció repentinamente en el suroeste de Kenia. La Dra. Lucía Pérez-Díaz, investigadora postdoctoral, dijo: «La Tierra es un planeta en constante cambio, aunque en algunos aspectos el cambio puede ser casi impercentable para nosotros. «La tectónica de placas es un buen ejemplo de esto. Pero de vez en cuando sucede algo dramático y lleva a preguntas renovadas sobre la división del continente africano en dos». La grieta de África Oriental es única en el sentido de que permite a los científicos observar diferentes etapas de rifting a lo largo de su longitud. Hacia el sur, donde la grieta es joven, las tasas de extensión son bajas y se producen fallas en una amplia área. El vulcanismo y la sismicidad son limitados.Sin embargo, hacia la región de Afar, todo el fondo del valle de la grieta está cubierto de rocas volcánicas. Esto sugiere que, en esta área, la litosfera se ha adelgazado casi hasta el punto de romperse por completo. Cuando esto suceda, un nuevo océano comenzará a formarse por la solidificación del magma en el espacio creado por las placas rotas».