Isaac Asimov, además de gran escritor, fue un sabio científico adelantado a su tiempo

Muchos autores, científicos y divulgadores hablaron tiempo atrás sobre cómo podría ser el futuro de la humanidad. En este caso, las predicciones de Isaac Asimov para 2019 se encuentran entre las más asombrosas, habida cuenta de que las hizo hace ahora 35 años.

Y es que Asimov era mucho más que un simple autor de ciencia ficción. En realidad, hablamos de un científico, pues era profesor de bioquímica en la Universidad de Boston, en la Facultad de Medicina. Sin embargo, también disfrutaba de la escritura.

Hace ahora 35 años, en un artículo publicado el 31 de diciembre de 1983 en un periódico canadiense, The Toronto Star, se publicaban algunas predicciones de este autor que, hoy en día, prácticamente se han convertido en una realidad.

Las predicciones de Isaac Asimov hace 35 años

Isaac Asimov no está entre nosotros para ver estos prodigios, avances y desastres actuales. Por suerte, no todos se cumplieron, ya que, aunque la carrera nuclear no ha cesado ni un momento, en aquel instante podría saltar por los aires, dado el ambiente de Guerra Fría que se vivía entre la URSS y los USA.

Pero sí acertó de pleno en señalar que el futuro de la humanidad pasaba por una fuerte informatización y robotización. Según Asimov, los robots llegarían a todos los hogares para ser herramientas esenciales de uso común, tanto en casa como entre gobiernos y empresas.

Si en aquel momento las computadoras eran habituales en grandes empresas, hoy lo son en cualquier hogar. Yo mismo estoy escribiendo esto desde mi ordenador propio y tú lo lees en tu móvil, computador, tablet…

Para Asimov, esta informatización daría con la creación de robots que traerían consigo nuevos puestos de trabajo y transformarían la realidad, como así está sucediendo.

De la misma forma, estamos ante uno de los grandes retos propuestos por Asimov, especialmente en educación enfocada desde la informática, como hoy sucede con medios como Wikipedia, donde las nuevas generaciones aprenden de forma gratuita.

Y, por supuesto, predijo la conquista del espacio. Curiosamente, afirmó que en 2019 volveríamos a la Luna, y así ha sido con la misión china Chang’e 4 que, aunque no va tripulada, ha alunizado por primera vez en la cara oculta.

Asimov afirmaba que a estas alturas habría incluso estaciones mineras que procesaran materiales en órbita alrededor de la Tierra. No hemos llegado a tanto, pero sí tenemos satélites, estaciones espaciales, telescopios y laboratorios. Por cierto, precisamente la estación espacial fue predicha por él, y se construyó 14 años después gracias al esfuerzo internacional, como predijo.