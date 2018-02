La Luna tiene agua por todas partes y a cualquier latitud

El agua puede definirse como la principal forma de vida. La Tierra se denomina “Planeta azul” por la cantidad de agua que incorpora y la importancia de la misma para la supervivencia de los seres vivos. A partir del agua se crea todo, por eso es tan fundamental encontrar nuevos depósitos y fuentes de este líquido, ya sea en la Tierra o fuera de ella. En este caso hablamos de la Luna, ya que un nuevo estudio ha determinado que el agua de nuestro satélite está distribuida por todas partes y a cualquier latitud. Te lo contamos.

Agua por doquier

Un grupo de expertos del Space Science Institute de Colorado han dado a conocer las conclusiones de un estudio que ha dejado a todos con la boca abierta: el agua de la Luna está ampliamente distribuida y puede encontrarse a cualquier latitud. Es decir, en contra de lo que se creía, el líquido que se encuentra en nuestro satélite no se concentra en un terreno en particular y está presente día y noche repartida por toda la superficie. Eso sí, acceder a este agua no es nada fácil.

Encontramos que no importa a qué hora del día ni a qué latitud nos fijemos, la señal indica que el agua siempre parece estar presente. La presencia de agua no parece depender de la composición de la superficie, y el agua está alrededor”, explica Joshua Bandfield en Nature Geoscience, investigador principal del Space Science Institute en Boulder, Colorado, y autor principal del estudio.

Cabe destacar que este importante descubrimiento podría ayudar a los científicos a comprender de mejor forma como se generó el agua en la Luna. Una pregunta que aún no tiene respuesta y que esperan responder a partir de este estudio. Otro de los aspectos que siempre han estado presentes se basa en el asentamiento de futuros grupos de colonos y de como podrían utilizar los recursos lunares. Si nuestro satélite tiene suficiente agua para todos, si es asequible vivir en la Luna, si puede utilizarse este agua para crear combustible… Muchas son las dudas que se plantean acerca de un descubrimiento que ha dejado a conseguido dar la vuelta al mundo.