Zverev saca el móvil en pleno partido con Davidovich para protestar una decisión: «Espero que no multen»

El segundo set entre Zverev y Davidovich entraba en su desenlace, en el décimo juego concretamente, con el partido en un puño. El español tenía contra las cuerdas al número dos del mundo y la tensión se palpaba en cada punto, que se disputaba al máximo. La temperatura del tenista alemán alcanzó su cenit al protestar una decisión del juez de silla.

Davidovich envió un golpeo cercano a la línea y el sistema automático que canta las bolas malas no se pronunció, ya que la repetición mostró que la bola del español había entrado por escasos milímetros. Sin embargo, Zverev no estaba de acuerdo con la decisión y en pleno partido sacó su teléfono móvil para fotografiar que la bola se había ido fuera. Al acabar el partido, el alemán publicó la instantánea en sus redes sociales y se pronunció en rueda de prensa.

«Sinceramente, creo que hubo un fallo en el sistema. Soy un fan del sistema electrónico, pero la pelota era fuera. No por poco, sino como cuatro o cinco centímetros. Sinceramente creo que hubo un fallo en el sistema en ese momento. Por eso me dirigí al juez de silla y le dije. ‘Por favor, baja a ver esto, no estoy loco, puedo ver lo que estaba pasando’. Va a ser interesante ver qué pasa ahora, qué tipo de multa me pondrán. Espero que no me multen porque tengo toda la razón. Normalmente el sistema ha estado correcto, pero no sé qué ha pasado», explicó Zverev.

El alemán dejó claro que irá más allá. «No es culpa del juez de silla, Si por norma no puede bajar, no puede bajar. Hablaré con los supervisores y con la ATP porque no es normal. Que ocurra un error así por uno o dos milímetros lo entiendo, pero cuatro o cinco centímetros no es normal. Creo que hubo un fallo en el propio sistema y cuando ocurre algo así, tal vez el juez de silla debería poder bajar», zanjó.