Giro inesperado de Roberto Brasero: así contradice todas las previsiones meteorológicas

Roberto Brasero contradice todas las previsiones meteorológicas en un giro totalmente inesperado. Este experto no duda en poner sobre la mesa una serie de elementos que son los que marcarán estas jornadas cargadas de actividad. Estamos viviendo un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible, con una serie de novedades destacadas que hasta el momento quizás no teníamos en mente. En unos días en los que el mal tiempo es un elemento del que debemos alejarnos, lo que llega quizás no nos acabe de gustar.

Las previsiones del tiempo de este fin de semana se basan en unos mapas del tiempo que pueden traernos más de una sorpresa. Nos enfrentaremos a una serie de cambios inesperados que acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días cargados de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por una situación para la que quizás no estamos del todo preparados. Tendremos que empezar a ver llegar una primavera que parecía que se nos resistía a llegar, pero forma parte de una serie de detalles que serán fundamentales. Roberto Brasero no duda en darnos detalles de lo que nos espera.

Así contradice todas las previsiones meteorológicas

Las previsiones meteorológicas están presentes en un fin de semana en el que ya podemos empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas. Tenemos que afrontar una serie de elementos que parece que llegan de la mano y pueden ser claves para saber qué es lo que nos está esperando.

Tendremos que ver qué es lo que puede pasar en unos días de primavera en los que parecerá que estemos ante un destacado cambio que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo. Podemos empezar a organizar un fin de semana con una actividad centrada en una serie de cambios destacados.

El experto Roberto Brasero no duda en adelantarse a los demás y darnos algunos datos que quizás desconocíamos. Vivimos la primavera más atípica de los últimos tiempos. De la inestabilidad, pasamos a un aumento de las temperaturas y a una serie de cambios que pueden llegar de la mano de ciertas novedades destacadas.

El tiempo acabará siendo un elemento esencial que podría convertirse en nuestro mejor aliado frente a una serie de cambios claves. Este fin de semana hemos tenido prácticamente de todo, pero lo que nos espera, podría ser incluso peor.

Roberto Brasero advierte de un giro radical en el tiempo

Un inesperado giro radical en el tiempo puede llegar en estos próximos días. Tenemos que empezar a prepararnos para una serie de situaciones que hasta el momento no sabíamos que podría llegar, pese a ser muy típicas de la primavera, lo peor de estos días está más cerca de lo esperado.

Desde Antena 3, Roberto Brasero, nos explica con pelos y señales y de forma que podamos entenderlo, lo que nos depara un tiempo cambiante y plagado de actividad. Tal y como vemos en su web: «Las temperaturas del sábado aumentarán en Canarias y Alborán y no se espera que cambien en el resto del tercio sur peninsular y el entorno mediterráneo, es decir, que en esas zonas seguirán siendo tan calurosas como las de hoy e incluso más. En Málaga el terral nos puede dejar un sábado de 30º, en Sevilla, Andújar y en Granada se superarán, como ya ocurrió el jueves y en Murcia y la Comunidad Valenciana el día nos recordará al verano. El domingo bajarán algunos grados precisamente ahí en el sur del litoral mediterráneo, mientras ese día subirán las temperaturas en Cataluña, Asturias, Galicia y Extremadura y seguirán por encima de 30º en el oeste de Andalucía. Será un domingo de cielos soleados en general salvo el nordeste peninsular y Baleares donde tendremos algunas nubes, sobre todo por la tarde, que podrían dejar algún chubasco aislado. Pero el día de las tormentas va a ser este viernes, porque las tendremos en más zonas y algunas podrán ser más fuertes y el fin de semana será más calmado en ese sentido, bastante soleado en general y con temperaturas más altas que las que tuvimos en el pasado fin de semana de Semana Santa».

Estas lluvias que hemos tenido durante el sábado y que volveremos a ver llegar esta semana han sido una buena noticia para los embalses. Siguiendo la previsión de Mercedes Martín: «Las precipitaciones recogidas en los últimos siete días han favorecido el nivel de agua embalsada, que sigue al alza. Actualmente, los embalses se encuentran al 75,6 % de su capacidad, una cifra muy superior al 62,67 % que marca la media de la última década en estas fechas. Solo en la última semana, el volumen embalsado ha aumentado un 1,5 %. Sin embargo, persisten los contrastes entre cuencas. En la Región de Murcia, por ejemplo, los embalses están al 36,49 %. En la Comunidad Valenciana, los niveles varían: Castellón alcanza el 59,86 %, Valencia el 63,35 % y Alicante tan solo el 31,75 %. En Castilla-La Mancha, el nivel global se sitúa en un 69,34 %, aunque Albacete presenta una situación especialmente delicada, con solo un 26,55 % de capacidad. En Andalucía, los embalses están al 60,59 % en promedio, con los niveles más bajos en Granada (39,32 %) y, especialmente, en Almería, donde apenas alcanzan el 11,16 %. Todas las demás cuencas superan el 74 %, con las de la Comunidad de Madrid y Navarra rozando el 92 %. Una situación que, en estos casos, permite encarar el verano con mayor tranquilidad».