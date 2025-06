La alerta de Jorge Rey que preocupa a todos porque sentencia: «Nadie lo está…»

Preocupa a todos un Jorge Rey que lanza una importante sentencia, tendremos que estar preparados para lo que está a punto de pasar con una serie de novedades que pueden ser claves. Miramos ante un cambio de ciclo que hasta el momento no esperaríamos, con una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Un cambio destacado que se convertirá en la antesala de algo más, con un elemento que se acabará convirtiendo en un motivo de alerta para gran parte del país.

Tenemos que empezar a ver llegar un destacado giro de guion que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos últimos días. Un elemento que se convertirá en un plus de buenas sensaciones, por lo que, hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días que hasta la fecha no conocíamos que podríamos tener por delante. Este joven experto no duda en lanzar una importante alerta, Jorge Rey dicta sentencia para este verano que nadie podría esperar en estos días que tenemos por delante.

Preocupa a todos porque sentencia

Esta sentencia que tenemos por delante con una serie de detalles que hasta la fecha, por lo que, quizás tenemos una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Con ciertos datos que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante.

Un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acompañarnos. Son tiempos de cambios que, sin duda alguna, nos obligan a lanzar una serie de novedades que serán esenciales.

Por lo que, quizás hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Estamos viviendo un verano que ya apunta maneras y apenas ha empezado, las altas temperaturas se han convertido en un riesgo para toda la población. En especial para los más vulnerables.

Jorge Rey nos dicta una serie de novedades que aparecen en su método de las Cabañuelas. Un sistema tradicional que nos ha dado más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a una serie de planes que pueden quedar marcados por estos incidentes que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Jorge Rey preocupa a todos por lo que llega

Lo que llega en estos días es un importante cambio de tiempo que puede acabar siendo el que marcará un antes y un después. En estos días en los que todo es posible, nos centraremos en una situación que puede marcar una gran diferencia, con una serie de detalles que serán los que nos acompañarán.

Las redes sociales de Jorge Rey arden ante lo que nos está esperando, un giro radical que puede llegar a ser el que nos acompañará en estos momentos. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que hasta el momento no pensábamos que tuviéramos por delante.

Este experto coincide con una previsión de la AEMET que nos dice que: «Temperaturas máximas significativamente elevadas en amplias zonas de la meseta norte, nordeste, mitad sur peninsular e interior de Galicia, donde se esperan máximas de 34-36 grados e incluso superiores: se podrá superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir, del Guadiana, el Bajo Ebro y localmente en el Tajo. En Canarias se esperan alcanzar 32-34 grados en medianías y zonas de interior e incluso superar este valor localmente en Gran Canaria. Se espera mínimas por encima de 20 grados en puntos de la meseta Norte, depresiones del noreste, litorales mediterráneos y en la mitad sur peninsular salvo en las sierras del sureste».

Las alertas estarán activadas ante una terrible previsión del tiempo: «A lo largo del domingo disminuirá la estabilidad de días anteriores. Por esta razón a un cielo poco nuboso o despejado en la Península y Baleares, excepto algunos intervalos nubosos durante la madrugada en el Cantábrico occidental y Galicia, le seguirá durante la tarde un cielo con abundante nubosidad de evolución diurna en la Península menos probable en el tercio sur y en la fachada mediterránea. Probables chubascos y tormentas en áreas de montaña y zonas aledañas de la mitad norte sin descartarlos en el sureste. En Canarias, cielos despejados en el sur e intervalos nubosos en el norte. Calima en aumento en Estrecho y en el oeste peninsular. Las temperaturas siguen ascendiendo, en general de forma ligera excepto en la vertiente cantábrica donde las máximas tendrán un ascenso más intenso. Se espera superar los 34-36 en el nordeste peninsular, meseta norte y la mitad sur peninsular excepto litorales mediterráneos y sierras del sureste. Incluso se podrá superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir, el Bajo Ebro y valle del Guadiana. En Canarias e podrán alcanzar los 32-34 grados en medianías orientadas al sur y oeste, y en Gran Canaria se podrá superar este umbral de forma local. No se espera que las mínimas desciendan de 20 grados en el Ebro, litorales mediterráneos y en la mitad sur salvo en las sierras del sureste».