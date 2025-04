Marc Márquez, sobre la caída: «Si quiero luchar por el Mundial no puedo cometer estos errores»

Marc Márquez cometió un error en la curva ocho que le hizo irse al suelo en Jerez. Tras la carrera, el de Cervera reconoció que esto son «cosas que no pueden pasar si quiero luchar por este Mundial». Ahora mismo está segundo, un punto por debajo de su hermano Álex, que ha logrado su primera victoria en MotoGP este fin de semana, y del que se mostró «súper orgulloso de él».

Respecto a qué pesa más, si la tristeza por la caída y no poder luchar por la victoria en Jerez o la alegría de ver a su hermano Álex ganar por primera vez en su vida en MotoGP, Márquez explicó: «Es una mezcla de cosas, pero, para mí, hoy la noticia es ver a mi hermano ganar una carrera de MotoGP, sobre todo, porque sé que era uno de sus objetivos de su carrera deportiva: ganar una carrera de MotoGP. Ahora, ya siempre lo podrá decir. No sólo eso, una vez más, liderar el Mundial, mostrarse en una gran forma y estoy súper orgulloso de él».

La explicación de lo que sucedió era sencilla: «Pues que me he caído, cosas que no pueden pasar si quiero luchar por este Mundial»; no tanto los motivos por los que se ha ido al suelo, eso «cuesta entender». «Quizá no he tenido en cuenta… llevaba todo el fin de semana rodando solo, solo y no he tenido en cuenta que iba detrás de otros dos pilotos y, lógicamente, en estas motos, la aerodinámica cambia. No lo he tenido en cuenta en esa curva 8, que la hacía muy rápido todo el fin de semana. Es un error grave. Más que nada porque este año estoy intentando estar muy calmado, es el año que me estoy cayendo menos, pero llevo dos errores los domingos que si quiero luchar por este Mundial y ser competitivo no los puedo cometer».

Sobre los problemas para enganchar el holeshot en la salida, Marc Márquez explicó: «En la salida, he tardado, pero lo he enganchado el dispositivo para bajar la moto. El delantero y el trasero estaban bien. Simplemente, he salido mal hoy. Esto ha condicionado también, un poquito, estas primeras vueltas, porque si hubiera salido bien… el objetivo era ya ese: salir y marcar mi ritmo porque, como se ha visto luego, tenía buen ritmo para estar luchando por el podio».

Marc Márquez nunca dudó de Álex

Marc Márquez se mostró muy contento por la victoria de Álex, aunque no ocultó que le hubiera gustado estar junto a él en el podio para celebrarlo juntos: «Lógicamente, me hubiera gustado muchísimo compartir el podio con él y verlo disfrutar más de cerca. Me ha tocado disfrutarlo más desde la tele». Y reiteró que él nunca ha dudado de su hermano: «Yo no dudo nunca de mi hermano, porque sé el talento que tiene, sé que es capaz de todo y por eso es dos veces campeón del mundo, una de Moto3 y una de Moto2. Y no es casualidad».

En cuanto a la pelea con Bagnaia en las primeras vueltas, Márquez comentó: «Ha habido esa primera vuelta, que nos hemos adelantado, pero ya cuando hemos tenido el toque ese entre la 10 y la 11, he cedido y digo: ‘Ya llegará más adelante otra vez’, porque si no lo hubiera intentado otra vez en la entrada en meta. He decidido calmarme, dejar pasar vueltas y ha pasado. Quiero entender el porqué de esa caída. En Austin la entendí perfectamente. Ésta no la acabo de entender, pero ya el año pasado, Pecco se cayó varias veces así: soltar frenos y cerrarse de delante. Y hoy me ha pasado exactamente lo mismo».

Pese a la caída y tener el carenado muy dañado, el 93 tuvo un gran ritmo al final: «Me ha costado coger el ritmo porque cuando funcionaba de izquierdas, tocaba el carenado en el suelo y se me levantaba la moto. He decidido rodar, rodar… y cuando se ha desgastado el carenado, es cuando he vuelto a hacer 1:37, porque ya no me tocaba el carenado en el suelo y podía pilotar de manera natural. Faltaban alas, pero la velocidad está, ahora falta no cometer los errores».

Por último le preguntaron por ese casi toque con Álex en la primera vuelta en el que el de Gresini Racing se terminó yendo largo, pero pudo mantener la moto dentro de la pista sin perder demasiadas posiciones: «Lo he visto pasar en esa curva 6. Eso pasa, es que vamos todos muy al límite y puede pasar. Por suerte, ha encontrado el sitio para irse largo solo».