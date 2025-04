Todo al rojo: la Marquezmanía se desata en Jerez

Cuando juntas Jerez y el mejor Marc Márquez sale una mezcla explosiva. Este trazado tiene un aura especial, siempre lo ha tenido, pero este año está superando todas las expectativas. La locura por ver al 93 es máxima. Su dominio y su superioridad en la pista, que recuerdan al Márquez de 2019, han provocado una reacción por parte de la afición española que ha teñido de rojo las gradas del circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El año pasado ya se registraron unas cifras de asistencia de récord en el Gran Premio de España de MotoGP 2024 con un total de 181.289 espectadores, pero el hype ha aumentado este curso. Se han vendido 20.000 entradas más que el año anterior, por lo que se esperan unas cifras totales de en torno a los 200.000 espectadores a lo largo de todo el fin de semana. Quizás ha sido el hecho de ver que Marc Márquez tendría la mejor moto de la parrilla en este 2025 y estaría en el mejor equipo, quizás ha sido la resurrección del leridano en 2024 terminando tercero del Mundial.

Su segundo puesto en la carrera del domingo en la última edición de este Gran Premio ya generó un auténtico caos en Nieto-Peluqui. Era su primer podio con Ducati. A partir de ahí, el español fue hacia arriba en el Mundial. Su buen rendimiento con la GP23 provocó que Ducati se decantara por él en vez de por el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín. El anuncio de su fichaje creó muchas expectativas. La afición tenía ganas de volver a ver al mejor piloto de todos los tiempos ganando carreras asiduamente y luchando de nuevo por el Mundial.

Las predicciones se están cumpliendo. Hasta el momento, Márquez lleva ocho de nueve carreras posibles ganadas a la espera de lo que suceda este domingo en Jerez. Todos estos factores, y el hecho de que Jerez es la primera carrera del año en Europa y en España, han provocado que la afición llene el trazado andaluz. La locura era tal que en el mes de enero ya estaban agotadas todas las entradas de grada, solamente quedaban en la famosa Pelousse. Para este domingo restan por vender poco más de 2800 entradas en esa zona.

Sold out en la grada de los Márquez

Esa locura por ver al piloto español con más victorias en la historia del motociclismo se trasladó también a la grada WE ARE 93, la grada de Marc Márquez. Nadie se quería perder la primera prueba del leridano con la moto roja en España. En esta grada montan, por primera vez esta temporada, un backstage con música, animación y juegos para todos los integrantes de esa zona.

Dos días tardaron en colgar el cartel de no hay entradas en la grada WE ARE 93 desde que se pusieron a la venta. Nunca antes había sucedido algo así en los últimos años. Es cierto que desde 2019, el ocho veces campeón del mundo no estaba a tan alto nivel. Sus últimas temporadas en Honda estuvieron empañadas por la grave lesión y por lo mal que iba la moto. Pero 2024 fue el año de la resurrección y 2025 es el de la confirmación. Y así lo reflejan las gradas de Jerez que están llenas de camisetas rojo Ducati con el 93, porque este año la apuesta es todo al rojo.