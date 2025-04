Marc Márquez: «No es nada fácil gestionar que todo el mundo espera que arrases»

Marc Márquez se mostró intratable en la sprint race de Jerez. El líder del Mundial demostró que sigue siendo su principal rival en la pelea por el noveno título, ya que no dio opción a sus rivales. Ni siquiera a un combativo Fabio Quartararo, que se cayó justo después de que le superara el español en la recta en la segunda vuelta, antes de la frenada de la seis. El leridano reconoció que no es nada fácil gestionar esta superioridad que tiene, eso de que «todo el mundo espera que ganes, que arrases». «Aunque parezca fácil, no es nada fácil», dijo.

«Lo difícil es gestionar eso, que todo el mundo espera que ganes, que arrases, pero no es nada fácil. Aunque parezca fácil, no es nada fácil y se ha visto porque siempre te sorprende alguien. Hoy ha sorprendido Quartararo en la qualy, también en esa primera curva donde me ha adelantado. Y mañana te puede sorprender otro porque estamos en MotoGP. Intentaremos salir bien, encontrar nuestra sensación, pero lo importante es que hoy hemos conseguido los 12 puntos. Hoy tenía muchas ganas de saber lo que era celebrar un sprint race en Nieto-Peluqui», comenzó diciendo al preguntarle que no da opción a nadie.

Respecto a lo qué es celebrar una sprint en Nieto-Peluqui, Márquez comentó lo siguiente: «Es motociclismo puro y duro. Me ha encantado. Han coreado Márquez, han coreado Álex. A él le decían Álex y a mi Márquez. Y han coreado Pecco, que esto es una de las cosas que tenemos la afición española, que sabemos homenajear al motociclismo».

Sobre mañana, el 93 explicó que lo que toca es «entender dónde estamos con el neumático medio trasero. La pista cambia muchísimo de mañana a la tarde con esos 20 grados casi de temperatura más. Es la mayor diferencia. Tocará entender eso y saber gestionar el neumático medio trasero será el punto clave. Quartararo, aunque él diga que no, tiene un gran ritmo, Álex con el medio ayer era el que iba más rápido y Pecco los domingos siempre da un pasito».

La salida será clave para volver a lo más alto del podio aquí en Jerez: «Llegamos a Europa, y esto significa circuitos más estrechos, rectas más cortas y es más difícil adelantar. Mucho más difícil. La salida es clave, esas primeras vueltas. ¿Se puede adelantar? Sí, pero solo si tienes mucho más que el de delante o si tienes una Ducati en la recta contra una Yamaha, como ha pasado con Quartararo. Corre más nuestra moto y hemos utilizado ese motor en la recta. Pero he visto también que la Yamaha en las curvas rápidas era muy estable. Mañana veremos si luchamos contra una Ducati, una Yamaha o contra nosotros mismos».

Sobre lo que supone tener a Quartararo de vuelta delante seis años después de aquella batalla entre ambos en Tailandia: «Me alegro por él y por el campeonato. Necesitamos tener a nombres como Quartararo delante, a otras marcas, aunque sean contra la Ducati. Nosotros intentaremos seguir trabajando para seguir teniendo la mejor moto, pero que haya variabilidad también es bonito. Y que haya nombres como Quartararo delante ayuda a crecer el campeonato».

Al preguntarle si tenía algo guardado en la sprint por si le hacía falta al final, Marc Márquez dijo: «Como en las otras sprint race, he empujado seis vueltas, he cogido un segundo y medio y las otras he gestionado». «Ayer la sensación no era buena, pero ya dije que en la última salida, aunque no haya hecho la vuelta rápida, he reencontrado las sensaciones. Hoy hemos salido con eso, lo tenía clarísimo, he reencontrado las sensaciones e iba más cómodo y más rápido. Hoy salía todo mejor y eso me ha ayudado a ir más suelto encima de la moto y a gestionar esas décimas», agregó.

Celebración en Nieto-Peluqui

Sobre la celebración en Nieto-Peluqui, a pesar de que él no es muy de celebrar los sábados, el ídolo local Marc Márquez aseguró que «la afición se lo merecía, estaban entregados. Por eso lo he celebrado de una forma muy eufórica, pero ahora he vuelto a calmar las emociones. Ahora toca trabajar y tener ese modo zen para mañana»

Álex dijo que deberían hacer Nieto-Peluqui Patrimonio de la Humanidad y Marc respondió que «no estaría mal. La verdad es que es uno de los puntos que impresiona más del campeonato, siempre he dicho que el que más, ya que es de los únicos puntos en los que escuchas a la afición ya en la primera vuelta. Escuchas el ‘runrun’ en la nueve, cuando vas sin gas y sin freno y notas un ruido extraño que no sabes si es otra moto o la afición y ya ves que es la afición y por eso es uno de los puntos más bonitos del campeonato»