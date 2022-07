Sandro Rosell será candidato a alcalde de Barcelona por la derecha de la extinta CiU

Sandro Rosell optará a ser alcalde de Barcelona. El ex presidente del Barça, que pasó casi dos años encarcelado en Soto del Real investigado por varios delitos de supuesta corrupción de los que quedó absuelto, ha decidido aceptar la oferta de la derecha nacionalista catalana para ser su candidato en los comicios que se celebrarán en mayo de 2023, según confirman a OKDIARIO fuentes de su entorno más cercano.

Centrem -un nuevo partido político liderado por la ex consejera separatista de Quim Torra Ángels Chacón, y que agrupa al PDeCAT, Convergents, Lliures y la Lliga Democràtica-, la mayoría partidos procedentes de la antigua Convergencia i Unió, ofreció a principios de año a Rosell la posibilidad de encabezar su candidatura en las municipales del año que viene.

Tras pensárselo varios meses, ya que él nunca había participado en ningún proyecto político de forma activa, Sandro Rosell ya ha decidido que sí concurrirá a las elecciones. En los próximos días confirmará oficialmente su decisión a la dirección del partido, del que se convertirá en el máximo reclamo como independiente, y prevé lanzar su candidatura el próximo mes de septiembre.

La cuestión económica será el eje central de al candidatura de Sandro Rosell al ayuntamiento de Barcelona. Tras siete años de gobierno comunista de Ada Colau, que ha machacado sobre todo al sector turístico de la ciudad, la nueva derecha catalana quiere volver a situar la capital catalana en el mapa de las inversiones y del turismo. Por eso Rosell creará un equipo con muchos lazos económicos para tener una propuesta sólida y que recabe los apoyos necesarios para ganar los comicios.

Rosell se convertirá en el segundo presidente del Futbol Club Barcelona que, tras su paso por el club deportivo, se echa al ruedo político. Antes lo hizo Joan Laporta que, años atrás, se presentó a la presidencia de la Generalitat en la lista independentista de Reagrupament. Laporta, que no consiguió los apoyos que se esperaban, no acabó la legislatura.

Partido catalanista

Centrem, las siglas que Sandro Rosell llevará detrás en las elecciones municipales del año que viene, son la unión de varios proyectos políticos que hasta hace poco orbitaban alrededor de la antigua Convergencia i Unió. El partido lo fundó la ex consejera de Empresa y líder del PDeCAT, Ángels Chacón, y en él participan propuestas como Convergents o La Lliga, de otros ex consejeros como Germà Gordó o Antoni Fernández Teixidó. Se sitúan en la derecha y en el nacionalismo catalán, aunque cohabitan perfiles más separatistas y otros que no lo son.

Además del ex presidente del Futbol Club Barcelona, que siempre ha sido la primera opción de la dirección de Centrem y de su secretaria general Ángels Chacón, el partido también tenía sobre la mesa la opción de presentar al ex consejero de Territori y Cultura y exalcalde de Figueres Santi Vila. Procedente de Convergencia, Vila fue condenado por su papel en el referéndum separatista del 1 de octubre y pasó una noche en prisión preventiva. Está pendiente de un juicio, este mes de mayo, por el expolio de las obras de Sixena. El sí de Rosell enfría su retorno a la política activa.