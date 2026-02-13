Parece de lujo, pero los platos de este restaurante de Barcelona no superan los 17 euros: ideal para una cita en San Valentín

Si estás pensando en aquella cita tan típica de San Valentín, pero quieres sorprender y llevar a tu pareja a un lugar algo distinto, este restaurante de Barcelona es perfecto para tal velada. Aunque parece de lujo, sus platos son económicos. Los hay por menos de 10 euros, 15 y hasta 17 euros, con variedad de sabores y precios. Hablamos de Restaula, en Gran de Gràcia, que se he hecho popular por distintos motivos.

Restaula pertenece a la Escuela Superior de Hostelería Vedruna Pro, por lo que sus profesionales saben muy bien cómo tratar cada producto y elevarlo para que llegue a un gran número de comensales. Lo denominan: un restaurante pedagógico, recomendado en la guía, Restaurante Guru 2022, abierto de lunes a viernes al mediodía durante el calendario escolar. Lo llaman pedagógico porque toma el recetario tradicional y de cocina catalana para realizar una fusión con técnicas más innovadoras. Basan así su cocina diaria en los menús de los cocineros referentes del país. En concreto, desde su web destacan que su cocina tiene como referencia a El Bulli, reflejo de la imaginación y la técnica de Ferran Adrià y su equipo.

Ya puedes reservar en este restaurante de Barcelona para San Valentín

Como hemos destacado, forma parte de un proyecto formativo para dar respuesta a las necesidades laborales. Es el la Fundación Vedruna Catalunya Educación, fundada en 2016, la entidad que agrupa a 36 escuelas y más de 20.000 alumnos en Cataluña de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos

Con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y ofrecer una educación orientada a cubrir las necesidades profesionales que demandan las empresas, la entidad pone en marcha este proyecto en colaboración con Compass Group para convertir el nuevo centro en un referente de formación dual en el ámbito de la restauración y hostelería en Cataluña.

«Desde la Fundación Vedruna hemos manifestado nuestra preocupación por la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. El acuerdo con Compass Group nos permitirá reforzar la unión entre el entorno educativo y el empresarial incrementando las posibilidades laborales de nuestros alumnos» según Joan Hueso, director de Vedruna Gràcia Barcelona.

Desayunos

En este restaurante, podrás desayunar, al contar con un servicio de desayunos diarios de lunes a viernes. Pastelería y bocadillos elaborados por nuestros alumnos.

Menú diario en este restaurante de Barcelona

Ofrecen un menú económico los mediodías de lunes a viernes en el restaurante pedagógico.

Celebraciones

Las familias de la escuela Vedruna podrán reservar mesa para celebraciones familiares con descuento del 10%, lo que nos permite un espacio para prácticas.

Qué comer en este restaurante de Barcelona

Entre otros, hay platos como el carpaccio de ternera, terrina de campaña, canelón de calabacín y sanfaina, cap y pota con garbanzos, marmitako, fricandó de ternera, etc. también hay menús especiales, que bien podría ser el que pedir durante la velada de San Valentín.

Otros restaurantes a los que ir durante San Valentín en Barcelona

9 de Julio (Grupo 9 Reinas), en el Maremagnum

El Time Out Market del Maremagnum acaba de sumar tres restaurantes más. 9 de Julio, de Grupo 9 Reinas, permite saborear la mejor cocina argentina casera, elaborada al momento y pensada para compartir alrededor de la mesa. Su carta celebra recetas transmitidas de generación en generación, con empanadas artesanas, milanesas de pollo en versiones clásicas y combinadas y pastas elaboradas con recetas de base argentina.

Mercado Central

La nueva cevichería de Barcelona respira a autenticidad. Un restaurante peruano cuidado, donde todo está buenísimo gracias a las manos del chef Pablo Ortegal, en recuperar las recetas tradicionales de su país y darle ese toque innovador que tanto se busca y se desea en este momento. Su base está clara: recuperar los ceviches de los años 90 en una carta con la mayor oferta de este plato en Barcelona que propone ocho diversos ceviches frescos (atención al del pulpo a la brasa).

Maleducat

Ya van cinco años de mala educación en la ciudad. este restaurante es uno de los más bien valorados (hay cola de espera antes de que se abra a mediodía) y se define como una cocina catalana innovadora, más personal y “sofisticada” dentro de la informalidad que les gusta a sus responsables. Platos de cuchara y cocina catalana renovada: ostras y bocados como la coca de crudo de calamar hasta tendones de ternera estofados, merluza de pincho frita, vinagre de calamansi y piparras.

Tierra Brava

Si juntamos los calçots con San Valentin entonces el resultado es de diez. Un menú completo con 10 calçots, carnes, butifarras, postre, bebida… en una propuesta diferente que de mezcla con la carta que proponen.

Bar Muy Buenas

Del 9 al 15 de febrero, este mítico bar restaurante del barrio gótico, perteneciente a Grup Confiteria, propone celebrar el amor en todas sus formas con un menú especial de 50 euros. La propuesta está pensada para disfrutarla como cada uno quiera y con quien quiera. Porque amar también se entrena. Y en la mesa siempre sale mejor.