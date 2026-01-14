El METEOCAT confirma lo peor y avisa: no estamos preparados para lo que llega hoy

Visa y confirma el Meteocat sobre lo que llega hoy, no estamos preparados para este cambio de tendencia. Los expertos del tiempo no dudan en lanzar una seria advertencia que, sin duda alguna, nos situará en un punto de no retorno. Cataluña es una de las comunidades autónomas que se enfrenta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Una situación del todo inesperada que puede convertirse en una de las más intensas de los últimos tiempos. Sin duda alguna, no estamos preparados para lo que está por llegar.

Vivimos unos tiempos en los que la previsión del tiempo puede convertirse en el elemento que, sin duda alguna, nos afectará de lleno. En estos momentos estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Meteocat no duda en darnos una serie de señales que pueden convertirse en la antesala de algo más intenso. Esta recta final de la semana será mejor que nos preparemos para unos cambios que pueden acabar siendo del todo inesperados.

No estamos preparados para lo que llega hoy

Nos esperan una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. España y en especial Cataluña y el norte del país se preparan para recibir una serie de fenómenos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Meteocat no duda en aportarnos algunas novedades importantes que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones y de cambios. Es momento de pensar en estos días en los que realmente nos espera una situación del todo inesperada, en unos momentos en los que todo puede ser posible.

Este tiempo de invierno que nos aleja de la estabilidad que necesitamos o esperaríamos puede estar siendo más intenso de lo esperado. Hace unas semanas veíamos la llegada de la nieve a cota prácticamente 0, ahora llega una nueva amenaza a la que nos enfrentaremos en breve.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará esperar lo inesperado. Los expertos de Meteocat no dudan en lanzar una importante advertencia ante lo que llega durante las próximas horas.

Confirma lo peor y lanza este aviso Meteocat

Los expertos de Meteocat no dudan en advertir a la población de todo lo que llega, de tal forma que deberemos prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a una serie de novedades destacadas que sin duda alguna no tendremos en mente ante estas próximas jornadas.

La situación puede complicarse por momentos, tal y como nos explican desde la AEMET: «En el Pirineo occidental, nuboso sin descartar precipitaciones débiles con la cota de nieve en torno a 1600-1800 m, con tendencia a remitir a mediodía; en el resto, intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso en zonas con nubosidad baja o bancos de niebla y en ascenso o sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo de dirección variable».

Para los próximos días y el resto de España la situación puede ser incluso peor: «e prevé un día marcado por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares. Se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y entorno pirenaico, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental. La cota de nieve se situará en torno a 1000/1400 metros, por encima de 1500/1700 m. en las sierras del sureste al principio y pudiendo bajar a los 800 m. en el cuadrante noroeste. Se espera que las islas Canarias también se vean afectadas por la cola de los frentes, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto. Probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica, meseta Sur, Pirineos, interiores de Cataluña y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de interiores de la mitad este peninsular, permaneciendo en general con pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en el centro y mitad sur peninsular, predominando los aumentos en el tercio norte y en general con pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo, y que también afectarán a zonas de la meseta Norte».