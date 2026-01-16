El METEOCAT activa las alarmas y avisa: lo que llega a partir de hoy a Cataluña no es normal

Lo que llega a partir de hoy a Cataluña no es normal, Meteocat activa las alarmas y avisa a esta parte del país. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar. Un giro radical que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el tiempo libre estará marcado por lo que pase en el cielo.

Los expertos de Meteocat no dudan en adelantarse a lo que tenemos por delante, con algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible y se convertirá en un giro radical en cualquier momento, estaremos a merced de una previsión del tiempo en la que todo puede ser posible. Es hora de ver activarlas las alarmas y los avisos para una Cataluña que se prepara para lo peor en estas próximas fechas que tenemos por delante, la previsión del tiempo, no trae buenas noticias.

Activa las alarmas y avisa el Meteocat

Meteocat avisa y activa las alarmas de una forma que quizás nos costará creer en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar.

Es hora de apostar claramente por este giro radical que puede afectarnos de lleno, con la mirada puesta a unos cambios que afectarán de lleno Cataluña. Tocará empezar a visualizar este tipo de detalles que, sin duda alguna, vamos a tener en mente en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estos expertos no dudan en darnos algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Meteocat no duda en poner en marcha todas las alertas disponibles.

En especial cuando tenemos en cuenta que se puede pasar de estos días en los que el tiempo estará en unos niveles y datos que pueden llegar a ser especialmente complicados. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo libre puede verse afectado por estos elementos.

Lo que llega a partir de hoy a Cataluña no es normal

No es normal lo que llega a partir de hoy a Cataluña, en estos días en los que cada detalle es esencial, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo muy nuboso en la mitad occidental y poco nuboso en la oriental a primeras horas, salvo intervalos de nubes bajas en el litoral, con tendencia a aumentar a nuboso. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo durante el día, que no se descartan en el resto de zonas a últimas horas. La cota de nieve estará en torno a 1200-1400 m al principio, subiendo a 1400-1600 m al mediodía. Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio occidental y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, más ligero en el litoral y sur de la Depresión Central. Heladas débiles en el Pirineo, o localmente moderadas en el sector oriental, y localmente débiles en zonas colindantes. Viento flojo del sur en el extremo oriental, del oeste en el resto del tercio oriental y de dirección variable en el resto de zonas a primeras horas; tenderá en general a componente sur al mediodía, salvo en la Depresión Central donde soplará del noreste».

El resto de España también deberá preparar el paraguas: «Se prevé un día marcado por el paso de un frente en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares. Se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales, con posibilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho. La cota de nieve se situará al comienzo del día en torno a 1000/1400 metros en la mitad noroeste y entre 1500/1700m en las sierras del sureste al principio y pudiendo bajar a los 800m en el cuadrante noroeste. Se espera que las islas Canarias también se vean afectadas por el frente en debilitamiento, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto.

Probables bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica y meseta Sur. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de interiores de la mitad este peninsular en la fachada atlántica, permaneciendo en general con pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en la mitad este y sureste peninsular, ligeros descensos en el noroeste y pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular».