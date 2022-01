El héroe del separatismo venido a menos, busca salida profesional en Madrid. Tras ser defenestrado de la jefatura de los Mossos d’Esquadra por el Govern de Pere Aragonés, Josep Lluís Trapero analiza varias ofertas de trabajo en la capital española. Su entorno apunta a que algunas de las ofertas que ha recibido «no le disgustan» pese a que, por ahora, todavía no se ha inclinado por ninguna de ellas. «Le gusta ser policía, por eso le cuesta decidirse», apostillan. La decisión no se hará esperar demasiado.

Las propuestas que ha recibido el que fuera máximo responsable de la policía autonómica catalana, procesado y absuelto por su implicación en el referéndum separatista de 2017, son variopintas. La mayoría proceden de grandes empresas que le quieren como jefe de seguridad. Su mano derecha, Ferran López, ya dio el salto hace unas semanas como responsable de la seguridad del Fútbol Club Barcelona. El presidente del club, Joan Laporta, le fichó tras sustituir a Josep Lluís Trapero.

La experiencia del que fuera Major hasta el pasado mes de diciembre al frente de los Mossos, la buena relación que mantiene con otros cuerpos policiales europeos y con la cúpula del Ministerio del Interior, y su papel decisivo en la resolución de los atentados de agosto de 2017 en Barcelona, «son su mejor carta de presentación», aseguran los que están al corriente de los movimientos. Gracias a ello Josep Lluís Trapero pretende hacerse con un puesto de alta responsabilidad en la capital española.

Trapero, que asumió la jefatura de la policía catalana en 2013, convirtiéndose en Major -la máxima responsabilidad en el cuerpo- en 2017, ha desarrollado toda su carrera profesional en los Mossos. Se incorporó en 1990 y pasó por las comisarías de Gerona, Viella, Blanes, Figueras, Metropolitana Norte y Barcelona. Durante las tres décadas que ha formado parte de la plantilla, antes de convertirse en el jefe, también ha trabajado en la División de Investigación Criminal y en la cárcel de Quatre Camins.

Investigado por sedición

El 4 de octubre de 2017, la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesó a Josep Lluís Trapero por un delito de sedición, por el papel que jugó la policía catalana en el golpe independentista de ese mismo año. A finales de ese mes, el 28 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicó su cese, aunque fue restituido por el conseller Miquel Sámper en 2020, tras ser absuelto de los cargos que se le imputaban. La Fiscalía llegó a pedir prisión incondicional para Trapero.

Muy cercano a Puigdemont

Aunque trabajó en un plan para detener al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la relación entre ambos es muy cercana. De hecho en algún momento han llegado hasta ser amigos. Trapero participó junto al líder de Junts per Catalunya en una paella organizada por la periodista independentista Pilar Rahola en Cadaqués (Gerona). En la celebración, que se hizo viral al aparecer el ex presidente tocando la guitarra, participaron otras personalidades de la élite social, política y cultural catalana.