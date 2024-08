La hemeroteca contra Sánchez: «Traeré a Puigdemont de vuelta para que rinda cuentas ante la Justicia»

Pedro Sánchez prometió «traer de vuelta» a Carles Puigdemont para que «rindiese cuentas ante la justicia». Lo hizo en 2019, en el debate antes de las elecciones, cuando culpó al Partido Popular de dejarle escapar. Sin embargo, casi cinco años después, se ha constatado que esta es otra de las promesas incumplidas de Sánchez: el líder independentista ha dado un mitin en Barcelona y ha desaparecido ante la pasividad de los Mossos d’ Escuadra.

Lo cierto es que Sánchez se mostró muy contundente con la fuga de Puigdemont en varias ocasiones. Una de las más importantes fue en el debate electoral -celebrado el 4 de noviembre de 2019- con Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Casado (PP), en el que se comprometió a traer al huido de vuelta a España para que rindiera cuentas ante la Justicia: «A usted se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española», le respondió al entonces líder de los populares. Dos días después, Sánchez reafirmó que respondería con dureza el agravio de Puigdemont a través de un mensaje en sus redes sociales.

Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 6, 2019

No es la única vez que Sánchez ha abordado una supuesta detención de Puigdemont. El 24 de septiembre de 2021, cuando el líder de los independentistas acudió a varios eventos en la isla italiana de Cerdeña, la policía lo detuvo por la orden de detención europea que emitió el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que investigaba el procés. Ese día, Sánchez, de visita en La Palma, explicó que «había otro gobierno», en referencia al Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuando el expresidente catalán «huyó de la acción de la Justicia». «Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la Justicia», sentenciaba Sánchez.

Cinco años después, la situación ha cambiado considerablemente. Puigdemont ha regresado a España, es cierto, pero lo ha hecho por su propia iniciativa y motivado por sus propios intereses. Además, su retorno ha sido cuidadosamente orquestado para dar la impresión de una entrada triunfal, rodeado de cientos de independentistas que lo aclamaban, y pronunciando un discurso desde un escenario en el que reafirmó sus convicciones nacionalistas y negó haber cometido el delito por el cual se emitió una orden europea de detención en su contra: la organización del referéndum de autodeterminación.

A pesar de que su llegada estaba planificada y se conocía públicamente desde el miércoles, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha intervenido para detenerlo. Al parecer, la orden se activó únicamente cuando Puigdemont ya se había perdido entre la multitud en su camino hacia el Parlamento catalán.

Reivindica la independencia

Pese a que Sánchez sí parece haber cambiado de opinión, lo cierto es que Puigdemont sigue en la línea de la independencia. El ex presidente de la Generalitat ha instado este jueves a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña: «Aunque les hemos visto su cara de represores, hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí». Lo ha dicho en el paseo Lluís Companys de Barcelona en un acto organizado por el Consell de la República al que se han sumado la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) y al que han acudido representantes de Junts, ERC y la CUP.

Puigdemont ha asegurado que desde la política «no hay derecho a renunciar a la autodeterminación porque es un derecho que pertenece a los pueblos y es colectivo». «Ni es ni será nunca un delito hacer un referéndum», ha agregado al respecto. «Hoy muchos piensan festejar que yo sea detenido y pensarán que el escarnio nos y os disuadirá; que para escarmentar vale la pena incumplir una ley aprobada por su parlamento», ha añadido, y ha afirmado que la Amnistía debía servir, textualmente, para devolver a la política lo que nunca tendría que haber salido de la política.

Asimismo, se ha referido al 1-O y ha afirmado que fue «una victoria, y de aquella victoria surgió una represión feroz que ha intervenido» en las instituciones. «En su error arrastrarán otra vez más la credibilidad de la democracia española, aunque sabemos que eso les importa bien poco», ha sostenido.

Por otro lado, Puigdemont se ha referido a la sesión del pleno de investidura del socialista Salvador Illa de este jueves y ha asegurado: «De aquí un rato tenemos una sesión importante, como todas las que hace el Parlament. Siempre aquello que aprueba el Parlament lo respetamos». Finalmente, ha concluido: «Debemos saber preparar nuevas oportunidades, porque las tendremos y las ganaremos. No sé cuando nos volveremos a ver amigos y amigas, pero pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver, podremos volver a gritar juntos bien fuerte Visca Catalunya lliure».