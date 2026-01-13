Giro inaudito en el tiempo: el METEOCAT ya avisa de lo que llega y pone día exacto

El Meteocat lanza un importante aviso de lo que llega y pone día exacto, llega un importante giro inaudito en el tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que puede pasar a partir de este día, los expertos no dudan en advertir de que podemos estar en una mejora temporal en todos los sentidos. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Llega un importante giro inaudito en el tiempo

Meteocat avisa de lo que llega y pone día exacto

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «En el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona, intervalos de nubes bajas; en el Pirineo occidental, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el valle de Arán con la cota de nieve en torno a 1800-2000 m; en el resto, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en zonas con nubosidad baja o bancos de niebla y en ascenso o sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a norte y noroeste moderado en los extremos del litoral y a componente oeste flojo en el resto».

Siguiendo con la misma explicación para el resto de España: «El paso de frentes dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mitad oeste peninsular, y abundante nubosidad alta en la este y Baleares, también con intervalos de nubosidad baja matinal en el medio-bajo Ebro y puntos del Mediterráneo. Las precipitaciones se esperan persistentes en el oeste de Galicia, de la Cordillera Cantábrica y del Sistema Central, mientras que es probable alcanzar intensidades fuertes, con tormenta y posible granizo ocasional, en Huelva y puntos de Cádiz. Serán en general débiles y ocasionales en el Cantábrico, y en forma de nieve en montañas de la vertiente atlántica norte por encima de 1500/1700 metros. En Canarias, cielos poco nubosos al principio, con la cola del frente tendiendo a cubrirlos y dejando precipitaciones en el norte de las islas montañosas y especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde es probable que sean fuertes.

Probables nieblas matinales en depresiones del nordeste peninsular, con bancos de niebla en montañas de la mitad oeste y calima ligera el principio en Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en Baleares, Ampurdán, Guadalquivir, este de la meseta Sur, Ebro y depresiones del nordeste; con descensos en Extremadura, Castilla y León y Canarias y pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en el Cantábrico y noroeste peninsular, predominando los ascensos en el resto del país, más acusados en el suroeste peninsular llegando a notables en el bajo Guadalquivir. Heladas débiles en entornos de montaña y puntos del este de ambas mesetas».